Экономист: Куда теперь Лукашенко будет продавать молоко, сахар и тракторы? 13 31.03.2018, 10:08

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Властям очень трудно избавиться от привычки сбывать все в Россию.

30 марта во время визита в Дзержинский район Лукашенко упомянул о проблемах с поставками белорусской продукции на российский рынок и посоветовал подчиненным искать новые рынки сбыта.

«Они решили нас наклонять непонятно за что. Будем искать свое счастье в другом месте», - заявил диктатор.

По словам экономиста Леонида Фридкина, выполнить приказ правителя Беларуси будет очень тяжело, сообщает «Белсат».

«О диверсификации речь идет не первый год, но на самом деле ее почти нет. Белорусам очень трудно избавиться от привычки продавать в Россию, – говорит экономист. – В течение многих лет мы воспитывали в себе железобетонную уверенность, что Россия – наша неотъемлемая вотчина».

Почти весь спектр товаров, которые Беларусь традиционно поставляла в Россию потихоньку вытесняются с рынка нашего восточного соседа.

Куда Лукашенко будет продавать отечественную молочко, сахар и тракторы? Подробности смотрите в видеорепортаже телеканала «Белсат».