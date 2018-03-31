Курт Волкер: России зашла слишком далеко 31.03.2018, 10:21

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Курт Волкер

Действия Запада по усмирению «русского медведя» становятся все более слаженными и эффективными.

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер в интервью корреспонденту Украинской службы «Голоса Америки» Ирине Матвийчук прокомментировал высылку российских дипломатов и рассказал о перспективах разрешения конфликта на востоке Украины.

- Мистер Волкер, боевые действия на востоке Украины недавно резко обострились. Как вы думаете, почему это происходит сейчас?

- Конфликт то обостряется, то затихает. Мы наблюдаем эту модель на протяжении многих лет. Был очень плохой период в начале этого года, а также в феврале прошлого. Было прекращение огня, которое, похоже, ничего не прекратило. Во время прекращения огня в сентябре сократилось число нарушений, но позднее осенью опять стало расти. Такова тенденция: то обострение, то затишье. За последние несколько недель ситуация вроде улучшилась, но недавно мы снова увидели ухудшение.

- Есть ли какой-либо прогресс в ваших дипломатических усилиях по разрешению конфликта в Украине?

- Я должен сказать, что доволен тем, как совершенствовалась позиция Запада. Мне не нравится, что Россия ничего не предлагает. Точнее, мы подтвердили нашу поддержку Украине, восстановлению ее территории и суверенитета. Мы расширили санкции против России из-за вторжения и оккупации. Мы увеличили нашу поддержку обороноспособности Украины, и эта позиция была выработана совместно с французами и немцами в рамках нормандского процесса, с нашими союзниками по НАТО, друзьями в Европейском союзе. Поэтому это довольно сплоченная западная политика.

Мы также выступили с предложением, которое включает мандат ООН на миротворческие силы, способные взять на себя безопасность территории, если Россия выведет свои силы. Это создало бы безопасные условия для полной реализации Минского соглашения и для проведения местных выборов. От России мы не слышали ничего с января, когда было проведено последнее заседание. У них только что прошли выборы, переизбрание Путина, так что надеемся что-то от них услышать».

- Есть ли сроки для миротворческой миссии ООН?

- Сроков нет. Это действительно зависит от решения России. Они могут, если захотят разрешить конфликт, и мы готовы это сделать. Если нет, нам просто нужно продолжать работать, чтобы помочь успешному развитию Украины.

- Некоторые из российских государственных СМИ сообщили о возможной встрече президента Трампа и президента Путина. У вас есть информация об этом?

- Я полагаю, это результат телефонного разговора между президентом Трампом и президентом Путиным. Президент Трамп, похоже, дал понять, что такая возможность существует. Увидим. У меня нет ничего более конкретного.

- Если к встрече начнут готовиться, вы будете помогать Белому дому по вопросам Украины?

- Мы уже это делаем. Мы находимся в постоянном контакте с администрацией Украины. У нас очень четкая позиция. Мы очень тесно сотрудничаем с нашими союзниками и нашими друзьями в Европе, а также с правительством Украины. И мы откровенно разочарованы тем, что Россия по-прежнему ведет себя агрессивно по всему миру. Будь то нападения в Великобритании с использованием отравляющего вещества, будь то в Сирии, или нарушение режима прекращения огня в Украине.

- Некоторые эксперты говорят, что обострение ситуации в Украине является результатом дипломатических усилий мистера Волкера, которые заставляют Путина нервничать. Именно поэтому он пытается поиграть мускулами на востоке Украины.

- Во-первых, я не верю, что президент Путин нервничает. Я думаю, он знает, что делает. Во-вторых, этот конфликт продолжается уже четыре года. Намного дольше, чем я этим занимаюсь. У нас были подъемы и спады насилия. Но на самом деле вопрос в том, действительно ли Россия хочет заключить мир с соседней Украиной, разрешить конфликт и избежать расходов, которые связаны или с санкциями, или отсутствием отношений с ЕС и США, или тратами на военные операции, стоимостью гражданского управления, потерями, понесенными российскими солдатами? Всего этого можно избежать. Ничто из этого не должно продолжаться. И если Россия решит реально разрешить конфликт, мы и другие будем готовы этому помочь.

- О высылке российских дипломатов. Какое влияние это окажет на будущие американо-российские отношения?

- К сожалению, отношения США и России уже на очень-очень низкой отметке. Мы видели нападения на войска США в Сирии. Мы видели предыдущие высылки дипломатов. Мы видели отсутствие прогресса в Украине с российской стороны. Мы видели работу с Северной Кореей против режима санкций. Мы видели агитационные видеоролики президента Путина с крылатыми ракетами.

Так что мы находимся в очень низкой точке (отношений), а эти атаки в Великобритании с использованием нервно-паралитического газа действительно необычайно безрассудны и наглы. И важно, чтобы все мы на Западе отреагировали на это, продемонстрировав солидарность с Великобританией и дав понять России, что подобное недопустимо.

Я полагаю, что альтернатива - либо бездействовать, и в этом случае Россия будет считать, что у нее есть зеленый свет, или действовать, чтобы Россия увидела, что действительно существует решительный ответ и отпор. В будущем же остается надеяться, что мы сможем работать вместе с Россией, чтобы решить некоторые вопросы. Но это будет основано на том, понимает ли Россия, что действия, которые она предпринимает, недопустимы и зашли слишком далеко.

- Когда ваша следующая поездка в Украину?

- Мы сейчас работаем над составлением графика. Я говорил с некоторыми коллегами в правительстве Украины в минувшие выходные, и я веду разговор с Госдепартаментом. Думаю, это будет чуть позже: в конце апреля - начале мая. Мы работаем над датами.

- Каковы цели новой поездки?

- Прежде всего, чтобы снова подвести итоги. Я хочу снова посетить восточную часть страны и увидеть зону конфликта с украинской стороны. Я хочу встретиться с коллегами в Киеве. Хорошо было бы к этому времени получить ответ от России, чтобы знать, о чем говорить. Но в любом случае очень важно сосредоточить внимание на этом конфликте, потому что мы говорим о настоящей войне.

Люди все еще воюют, теряют жизни, сталкиваются с жертвами; и существует огромный риск для населения, независимо от того, отключена ли вода, электричество, происходит ли загрязнение окружающей среды, разрушается ли экономика. Это действительно ужасно. И я думаю, что для людей, которые там живут, важно знать, что мир видит, что происходит, и беспокоится о них.