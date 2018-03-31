Леброн Джеймс побил рекорд Майкла Джордана в НБА 31.03.2018, 10:54

Леброн Джеймс

Фото: globallookpress

Лидер «Кливленда» Леброн Джеймс в 867 матчах подряд набрал десять и более очков.

«Кливленд» в очередном матче регулярного чемпионата НБА дома переиграл «Нью-Орлеан» — 107:102. Лидер хозяев Леброн Джеймс набрал 27 очков, сделал 9 подборов и 11 результативных передач, сообщает sports.ru.

Джеймс побил рекорд знаменитого баскетболиста «Чикаго» Майкла Джордана, в 867 матчах подряд набрав десять и более очков, сообщает ESPN. Серия баскетболиста «Кливленда» началась в январе 2007 года. Джордан набирал по десять и более очков на протяжении 866 матчей с марта 1986 года по декабрь 2001-го. Третьим в этом рейтинге идет шестикратный чемпион НБА в составе «Милуоки» и «Лейкерс» Карим Абдул-Джаббар (787 игр подряд).

«Перед выходом на площадку я не думаю о том, как бы набрать 10 очков за матч. Это происходит само собой. Не могу сказать, как мне удалось это сделать. Всякий раз, когда мое имя упоминается вместе с великими и, вероятно, с величайшим игроком всех времена Майклом — это еще один повод быть благодарным и смиренным», — цитирует Джеймса Sports.ru.

«Кливленд» уже обеспечил себе место в плей-офф в нынешнем сезоне. Команда одержала 46 побед в 76 играх и занимает в таблице Восточной конференции третье место. Впереди — «Торонто» (55 побед) и «Бостон» (52). Западную конференцию возглавляет «Хьюстон», выигравший 62 матча из 76. На втором месте — «Голден Стэйт» (54 победы), в минувшем сезоне в финале плей-офф переигравший «Кливленд» (4-1).

Леброн Джеймс — трехкратный чемпион НБА. В 2012 и 2013 годах он побеждал в составе «Майами», в 2016-м — с «Кливлендом». Баскетболист, выступающий на позициях легкого и тяжелого форварда, трижды признавался самым ценным игроков финала НБА, четыре раза становился самым ценным игроков регулярного чемпионата. Джеймс является лучшим бомбардиром «Кливленда» за всю историю, лучшим бомбардиром в истории Матчей всех звезд и лучшим бомбардиром плей-офф НБА. В Пекине-2008 и Лондоне-2012 он побеждал на Олимпийских играх.