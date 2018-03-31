Почему МФВ говорит о рисках девальвации в Беларуси Жанна Кулакова, select.by

31.03.2018, 11:03

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Сценарий обесценивания рубля в этот раз может отличаться от предыдущих.

За последнюю неделю курсы валют в Беларуси практически не изменились. Доллар подорожал на 0,07% до 1,9501, евро вырос на 0,02% до 2,4032, а курс российского рубля снизился на 0,3% до 3,4023. В целом к корзине национальная валюта укрепилась на 0,1%.

Рубль потихоньку укрепляется уже много недель подряд, но несмотря на это эксперты МВФ на прошлой неделе заявили о рисках девальвации в Беларуси. Свое мнение они обосновали низким уровнем золотовалютных резервов и высокой потребностью в валюте, в том числе на фоне высокого валютного госдолга.

Белорусы привыкли, что девальвация — это резкий одномоментный рост курса доллара. Однако МВФ в своих исследованиях подразумевает под девальвацией процесс снижения курса национальной валюты. То есть девальвация может быть и постепенной. Говоря о рисках новой девальвации в Беларуси, МВФ подразумевал, что курс белорусского рубля может снизиться из-за высокого уровня валютного госдолга и недостатка у страны собственных средств на оплату этого долга.

Напомним, что Беларусь ежегодно направляет на погашение и обслуживание валютного госдолга несколько миллиардов долларов. В частности, в 2018 году расходы на это составят почти 3,8 млрд долларов, и в будущем году тоже обещают перевалить за 3 млрд.

При этом источников валюты в стране не так уж много. Часть средств привлекается в виде новых валютных кредитов, часть может быть взята из золотовалютных резервов, часть поступает в казну в виде экспортных пошлин. Однако этого может оказаться недостаточно, и в таком случае государство может выкупить недостающую сумму на внутреннем рынке, что приведет к росту спроса на иностранную валюту и ее подорожанию.

Мы уже говорили, что 2018 году на внутренний рынок может лечь примерно 1 млрд долларов, и для рубля это негативный фактор.

И еще один важный момент — девальвация совсем не означает неминуемый рост курса доллара. Если американская валюта тоже будет падать (а именно это и происходит с долларом на протяжении последнего года), то ее курс на белорусском рынке может вообще не вырасти. Такую картину мы как раз сейчас и наблюдаем.

Несмотря на риски, связанные с высоким валютным госдолгом, перспективы рубля в ближайшее время выглядят вполне благоприятными. Даже если рубль ослабеет — вряд ли это будет значительное падение. Старый прогноз, предполагающий ослабление рубля по итогам 2018 года не более чем на 10%, остается актуальным. А на предстоящей неделе никаких заметных подвижек на валютном рынке может и вовсе не произойти. Разве что снова изменится соотношение между евро и долларов на фоне выхода важной макроэкономической статистики по экономикам США и еврозоны.

Жанна Кулакова, select.by