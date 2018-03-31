В Кемерово арестовали гендиректора компании-владельца ТЦ «Зимняя вишня» 31.03.2018, 11:22

Фото: ТАСС

Директора обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности.

Заводский районный суд Кемерово арестовал гендиректора ОАО Кемеровский кондитерский комбинат (владелец ТРЦ Зимняя вишня) Юлию Богданову. Об этом сообщает «Интерфакс» в субботу, 31 марта.

«Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Богдановой меру пресечения в виде заключения на срок предварительного следствия, до 25 мая 2018 года», – сказал судья Дмитрий Бунтовский.

Юлии Богдановой инкриминируют нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст.219).

По версии следствия, подчиненные Богдановой неоднократно уведомляли ее о недостатках системы противопожарной безопасности здания, но она не принимала никаких мер.

После оглашения решения суда об аресте, Богданова ответила утвердительно на вопрос журналистов о намерении обжаловать арест.

В минувшую среду были арестованы техдиректор ТРЦ Зимняя вишня Георгий Соболев, управляющая Надежда Судденок; Александр Никитин и Игорь Полозиненко – сотрудник и руководитель компании Системный интегратор, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ; охранник Сергей Антюшин, который не включил систему оповещения о пожаре.

Напомним, 25 марта произошел пожар в ТРЦ Зимняя вишня в Кемерово. По официальным данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.

Накануне выяснилось, что здание ТРЦ Зимняя вишня было построено самовольно.