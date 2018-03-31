Бунт в Витебске: «Вы оттяпали кучу стоянок, а на нас, извините, наплевали» 1 31.03.2018, 11:40

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Фото: Анастасии Вереск

В Витебске люди вышли на стихийный митинг против застройки возле Смоленского рынка.

30 марта во дворе на улице Суворова, 41 было людно, и проблема, заставившая жильцов собраться в будний день под снегопадом, скрывалась за высоким забором возле самого дома. О том, что на участке напротив будет новостройка, местные жители знали и даже ждали перемен. Хотели, чтобы благоустроили их маленький двор и сделали большой, общий. Но беспокоиться начали, обнаружив, что стройка просто «откусила» участок их родного двора, сообщает «Витебский курьер».

«Наши интересы в этом дворе вы полностью нарушили!» — заявляют теперь жители дома №41.

Дворик у дома №41 (справа) и правда маленький

Фото Анастасии Вереск

Собрание жильцов

Фото Анастасии Вереск

Речь идет о строительстве нового 40-квартирного дома совсем рядом со Смоленским рынком. По словам местных жителей, стройка здесь началась в феврале-марте, и забор ее неприятно близко придвинулся к дому №41. Теперь люди обеспокоены, что таким образом могут остаться без пространства для отдыха, детской площадки и парковки. Об этом они даже написали коллективное заявление председателю облисполкома. Как же могло получится так, что дом вырос там, где его совсем не ждали?

Фото Анастасии Вереск

По словам Нины Федоровны, жительницы дома №41, проблемы начались с общественных обсуждений: жильцы просто не знали, что они проводились.

Не было общественных обсуждений в установленном порядке, не предупредили нас. И даже уведомление о начале горисполком поместил в интернете с нарушениями: объявили с 12 августа по 10 сентября, а поместили 11 августа. Правильно — за 10 дней. А нас вообще никаким образом не уведомили, что будут изыматься объекты благоустройства. Само уведомление, я его читала в интернете, составлено в некорректной форме: если бы его кто и увидел, не догадался бы, что речь идет о нашем доме. Там указано: строительство дома между улицами Грибоедова, Суворова, Ленина, но не указано в районе каких домов в границе существующей застройки. Может быть, это относится к другим домам? То есть общественное обсуждение практически не состоялось.

Фото Анастасии Вереск

Фото Анастасии Вереск

Свое отношение к тому, как были размещены уведомления, другой житель дома выразил кратко: «Не в газете об этом пишите, вы на подъезде вешайте!»

Чтобы найти решение, 30 марта жильцы дома №41 встретились с директором УКС Михаилом Мешко, представителями проектной организации «Квант», отдела архитектуры и строительства витебского горисполкома и научным руководителем центральной части города.

Мешко Михаил Альфредович, директор дочернего коммунально-унитарного предприятия «Управление капитального строительства города Витебска»

Фото Анастасии Вереск

Новый дом планируется на 5 этажей, 2 подъезда и стоянку

Фото Анастасии Вереск

Оказалось, что проблема на улице Суворова возникла после того, как Министерство культуры в буквальном смысле развернуло новостройку. Как объяснил жильцам Михаил Мешко: «Раньше мы этот дом расположили по-другому. Запроектировали, но в связи с тем, что в этой части проходит историческая зона Витебска, должны были согласовать с Министерством культуры. Нам внесли корректировки, было требование максимально отнести дом вглубь, в зону за исторической частью. Первый проект нам не согласовали, мы сделали другой вариант».

Действующий вариант (слева) и старый

Фото Анастасии Вереск

Обсуждения получились жаркими, местные жители открыто негодовали, осуждая новый проект и требовали пересмотреть его.

«Здесь стояли два частных жилых дома, но граница была дальше. А тут уже кусок нашей площади забрали! По закону придомовые объекты общего пользования должны составлять от 6 до 9 квадратных метров на человека. У нас живет 114 человек, то есть 684 квадрата минимум! Какое основание было урезать эти квадраты, да еще и без уведомления?», - возмущались люди на стихийном митинге.

Там, где стоит желтая табличка, будет угол дома, как объяснил прораб

Фото Анастасии Вереск

Детские качели попали на территорию новостройки частично

Фото Анастасии Вереск

В дворе был даже мангал

Фото Анастасии Вереск

«Я одно вижу, чисто по-человечески: вы оттяпали кучу стоянок, отдали в новый двор кучу мест, а на нас, извините, наплевали», - высказывались собравшиеся.

Здесь планируется въезд на парковку

Фото Анастасии Вереск

Кто-то жаловался на то, что новостройка уничтожит детскую площадку, кто-то жалел клумбу и кусты, которые ликвидировала стройка. По словам Нины Федоровны, здесь уже вырубили несколько каштанов, лип, черемуху.

«Одна женщина, которая живет у нас в доме, так любила этот двор, кусты посадила. Когда началась стройка, ей просто рабочий выкопал и завернул в целлофан этот куст. Так и стоит.

Грустная песочница

Фото Анастасии Вереск

От деревьев остались только пеньки

Фото Анастасии Вереск

Моя внучка на заборе этом хотела нарисовать солнышко, пришла с садика, говорит: бабушка, как я буду здесь летом гулять? Где мое лето? У нас вот лично нет дачи, мы все время проводили во дворе. Сами беседку поставили», - рассказала витебчанка.

Другая жительница дома №41, Валентина Павловна, рассказала нам, как столкнулась с хамством на стройке из-за своих «неудобных вопросов»: «Это было в прошлую среду, я сказала, что мне нужно начальство, а прораб ответил: пошла вон! Я ведь до этого лежала в больнице и не знала, что тут происходит. Муж рассказывал, что во время стройки у нас тут стены тряслись, посуда падала, трещины пошли в одном подъезде».

Фото Анастасии Вереск

В отличие от нового проекта, старый вариант жильцы похвалили: закрытый дворик, огромная стоянка, детская площадка. А сейчас получается, что двор дома №41 станет «проездным», через него будут заезжать на новую парковку. К ней, кстати, у жильцов тоже были претензии, как выразился один из них: «вместо нормального закрытого двора вы сделали стоянку для рынка!»

Рабочий проект

Фото Анастасии Вереск

Фото Анастасии Вереск

Люди готовы не только жаловаться, но и предлагать свои решения: например, взять в расчет земельный участок, который находился в аренде до начала строительства дома. Это позволит разместить дом удобнее.

Результаты встречи представитель застройщика, директор УКС Михаил Мешко, прокомментировал следующим образом: «Сейчас мы переговорили с людьми, есть конструктивные предложения пересмотреть все, изъять дополнительно участок, а дом немного отодвинуть отсюда. Но это будут большие затраты, понадобится новый третий проект. Будем обсуждать эти моменты и как-то решать эту проблему. На день, два, три мы приостановим стройку, пока не придем к какому-то решению. Этот дом у нас в программе этого года, если придется делать новый проект, то в этом году мы его не построим. Но может быть, мы найдем с людьми и другое решение».

Фото Анастасии Вереск

Следующим шагом в «переговорах» станет встреча представителя застройщика с инициативной группой жильцов дома №41.