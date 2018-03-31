Бунт в Витебске: «Вы оттяпали кучу стоянок, а на нас, извините, наплевали»1
- 31.03.2018, 11:40
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В Витебске люди вышли на стихийный митинг против застройки возле Смоленского рынка.
30 марта во дворе на улице Суворова, 41 было людно, и проблема, заставившая жильцов собраться в будний день под снегопадом, скрывалась за высоким забором возле самого дома. О том, что на участке напротив будет новостройка, местные жители знали и даже ждали перемен. Хотели, чтобы благоустроили их маленький двор и сделали большой, общий. Но беспокоиться начали, обнаружив, что стройка просто «откусила» участок их родного двора, сообщает «Витебский курьер».
«Наши интересы в этом дворе вы полностью нарушили!» — заявляют теперь жители дома №41.
Речь идет о строительстве нового 40-квартирного дома совсем рядом со Смоленским рынком. По словам местных жителей, стройка здесь началась в феврале-марте, и забор ее неприятно близко придвинулся к дому №41. Теперь люди обеспокоены, что таким образом могут остаться без пространства для отдыха, детской площадки и парковки. Об этом они даже написали коллективное заявление председателю облисполкома. Как же могло получится так, что дом вырос там, где его совсем не ждали?
По словам Нины Федоровны, жительницы дома №41, проблемы начались с общественных обсуждений: жильцы просто не знали, что они проводились.
Не было общественных обсуждений в установленном порядке, не предупредили нас. И даже уведомление о начале горисполком поместил в интернете с нарушениями: объявили с 12 августа по 10 сентября, а поместили 11 августа. Правильно — за 10 дней. А нас вообще никаким образом не уведомили, что будут изыматься объекты благоустройства. Само уведомление, я его читала в интернете, составлено в некорректной форме: если бы его кто и увидел, не догадался бы, что речь идет о нашем доме. Там указано: строительство дома между улицами Грибоедова, Суворова, Ленина, но не указано в районе каких домов в границе существующей застройки. Может быть, это относится к другим домам? То есть общественное обсуждение практически не состоялось.
Свое отношение к тому, как были размещены уведомления, другой житель дома выразил кратко: «Не в газете об этом пишите, вы на подъезде вешайте!»
Чтобы найти решение, 30 марта жильцы дома №41 встретились с директором УКС Михаилом Мешко, представителями проектной организации «Квант», отдела архитектуры и строительства витебского горисполкома и научным руководителем центральной части города.
Оказалось, что проблема на улице Суворова возникла после того, как Министерство культуры в буквальном смысле развернуло новостройку. Как объяснил жильцам Михаил Мешко: «Раньше мы этот дом расположили по-другому. Запроектировали, но в связи с тем, что в этой части проходит историческая зона Витебска, должны были согласовать с Министерством культуры. Нам внесли корректировки, было требование максимально отнести дом вглубь, в зону за исторической частью. Первый проект нам не согласовали, мы сделали другой вариант».
Обсуждения получились жаркими, местные жители открыто негодовали, осуждая новый проект и требовали пересмотреть его.
«Здесь стояли два частных жилых дома, но граница была дальше. А тут уже кусок нашей площади забрали! По закону придомовые объекты общего пользования должны составлять от 6 до 9 квадратных метров на человека. У нас живет 114 человек, то есть 684 квадрата минимум! Какое основание было урезать эти квадраты, да еще и без уведомления?», - возмущались люди на стихийном митинге.
«Я одно вижу, чисто по-человечески: вы оттяпали кучу стоянок, отдали в новый двор кучу мест, а на нас, извините, наплевали», - высказывались собравшиеся.
Кто-то жаловался на то, что новостройка уничтожит детскую площадку, кто-то жалел клумбу и кусты, которые ликвидировала стройка. По словам Нины Федоровны, здесь уже вырубили несколько каштанов, лип, черемуху.
«Одна женщина, которая живет у нас в доме, так любила этот двор, кусты посадила. Когда началась стройка, ей просто рабочий выкопал и завернул в целлофан этот куст. Так и стоит.
Моя внучка на заборе этом хотела нарисовать солнышко, пришла с садика, говорит: бабушка, как я буду здесь летом гулять? Где мое лето? У нас вот лично нет дачи, мы все время проводили во дворе. Сами беседку поставили», - рассказала витебчанка.
Другая жительница дома №41, Валентина Павловна, рассказала нам, как столкнулась с хамством на стройке из-за своих «неудобных вопросов»: «Это было в прошлую среду, я сказала, что мне нужно начальство, а прораб ответил: пошла вон! Я ведь до этого лежала в больнице и не знала, что тут происходит. Муж рассказывал, что во время стройки у нас тут стены тряслись, посуда падала, трещины пошли в одном подъезде».
В отличие от нового проекта, старый вариант жильцы похвалили: закрытый дворик, огромная стоянка, детская площадка. А сейчас получается, что двор дома №41 станет «проездным», через него будут заезжать на новую парковку. К ней, кстати, у жильцов тоже были претензии, как выразился один из них: «вместо нормального закрытого двора вы сделали стоянку для рынка!»
Люди готовы не только жаловаться, но и предлагать свои решения: например, взять в расчет земельный участок, который находился в аренде до начала строительства дома. Это позволит разместить дом удобнее.
Результаты встречи представитель застройщика, директор УКС Михаил Мешко, прокомментировал следующим образом: «Сейчас мы переговорили с людьми, есть конструктивные предложения пересмотреть все, изъять дополнительно участок, а дом немного отодвинуть отсюда. Но это будут большие затраты, понадобится новый третий проект. Будем обсуждать эти моменты и как-то решать эту проблему. На день, два, три мы приостановим стройку, пока не придем к какому-то решению. Этот дом у нас в программе этого года, если придется делать новый проект, то в этом году мы его не построим. Но может быть, мы найдем с людьми и другое решение».
Следующим шагом в «переговорах» станет встреча представителя застройщика с инициативной группой жильцов дома №41.