Красота по-американски: сколько на самом деле стоит Илон Маск 1 31.03.2018, 12:27

Илон Маск

Бизнесмен умеет эффектно преподнести собственные достижения.

Илон Маск — классическое воплощение американской мечты: смелый, склонный к риску и неизменно удачливый. Во всяком случае, так казалось до недавнего времени, пишет «Форбс».

В чем Илону Маску точно не откажешь, так это в умении эффектно преподнести собственные достижения. «Илон Маск колонизирует Марс», «запускает в космос красный кабриолет», «раздает интернет из космоса», «создает межгалактическую медиаимперию», — так пишут мировые СМИ.

Формально все так, однако у менее доверчивых слушателей возникают вопросы. Например, рейтинговое агентство Moody's успехи Маска и его компании Tesla явно не убедили: 27 марта оно снизило кредитный рейтинг Tesla с «B2» до «B3», прогноз по рейтингу — «негативный». В Moody's пояснили, что компания испытывает значительные проблемы с ликвидностью — деньги понадобятся автопроизводителю для погашения обязательств ($230 млн в ноябре 2018 года и $920 млн в марте 2019 года) и расширения производства. О последнем давно говорит и сам Маск: к концу первого квартала 2018 года Tesla должна была выпускать по 2500 машин в неделю и 5000 — к концу июня этого года.

«Рейтинг Tesla может быть снижен еще больше, если не будут выполнены новые цели по производству Model 3», — предупредили в Moody's. В самой компании комментировать заявление агентства отказались.

Акции Tesla после этого упали на 9% и сейчас торгуются по $256 за штуку. Это самый низкий уровень с февраля 2017 года, когда Национальный совет по безопасности на транспорте (NHTSA) начал расследование ДТП с участием автомобиля Tesla. Тогда акции компании рухнули на 28%. Авария произошла 24 января в городе Калвер-Сити, штат Калифорния.

Тогда находящийся на автопилоте седан Model S на скорости 104 км/ч протаранил пожарную машину. Обошлось без человеческих жертв — в отличии от аварии, случившейся весной 2016 года, когда мае 2016 года яркое солнце ослепило датчики Model S (тоже двигавшейся на автопилоте) и она, не заметив белый трейлер, врезалась в него. Погиб один человек.

Плохие новости после январской аварии не закончились. 23 марта в Маунтин-Вью, штат Калифорния, произошло новое ДТП с участием Model X. По сообщения местных СМИ, незадолго до аварии водитель жаловался на проблемы с автопилотом Tesla. Он погиб.

Финансовые показатели Tesla также не радуют инвесторов: в начале февраля компания отчиталась о рекордных квартальных убытках в размере $675 млн.

«Мы глубже в аду, чем ожидали», — признался тогда миллиардер во время телефонной конференции с аналитиками. Впрочем, сам бизнесмен в будущее компании верит. 22 марта акционеры Tesla одобрили идею предоставить Маску компенсационный пакет сроком на 10 лет, оставив его без зарплаты: при достижении определенных показателей он будет получать акции компании. В перспективе в его руках может оказаться пакет акций Tesla на $50 млрд.

Маск не отказывается и от других амбициозных проектов: недавно его компания SpaceX назначила на апрель 2019 года первый полет двух американских астронавтов к МКС на частном космическом корабле Crew Dragon. Также в планах миллиардера — производить «кирпичики Лего в реальном масштабе». Если верить бизнесмену, они будут одновременно суперлегкие, суперкрепкие и сейсмоустойчивые.

Наконец, проблемы с Tesla не мешают миллиардеру язвить в адрес конкурентов в списке Forbes: «Что такое Facebook?» — написал он в своем Twitter, когда компания Марка Цукерберга оказалась в центре скандала из-за утечки данных в компанию Cambridge Analytica. Когда пользователи намекнули, что в соцсети есть целое сообщество SpaceX, Маск тут же удалил его — вместе со страницей Tesla.