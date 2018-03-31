Наследный принц Саудовской Аравии: Американцы должны остаться в Сирии 31.03.2018, 12:58

Мохаммед бин Салман

Уход США может подтолкнуть Иран к активному участию в войне в регионе.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман, находящийся с двухнедельным визитом в США, заявил в интервью журналу Time, что, по его мнению, американские военные должны остаться в Сирии.

Мнение бин Салмана противоречит заявлению президента Трампа о том, что США "очень скоро" уйдут из Сирии. Мухаммад бин Салман подчеркнул, что присутствие американского контингента в Сирии играет важную роль, мешая Ирану распространять свое влияние в регионе.

Ранее в интервью изданию The Wall Street Journal бин Салман призвал международное сообщество усилить экономические и политические санкции против Ирана, чтобы избежать прямой военной конфронтации в регионе.

При этом принц Мухаммад предупредил, что, если санкции не будут достаточно эффективными, в течение ближайших 10-15 лет может начаться война между Ираном и саудовским королевством.