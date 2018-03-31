Кардинал Свентек в 1960-х снимал и озвучивал фильмы, но запрещал их показывать 2 31.03.2018, 13:12

У ксендза Казимира была секретная кинолаборатория.

Накануне Пасхи у католиков kp.by вспоминает о легендарном белорусском священнике и его необычном увлечении.

Журналисты побеседовали с режиссером и руководителем Международного католического фестиваля документальных фильмов и телепрограмм Magnificat Юрием Горулевым. Он снял о кардинале 4 фильма, а также последнее интервью Свентека, которое станет основой для пятой картины о священнослужителе. Еще по его личной просьбе Юрий Николаевич возвращал этим фильмам первозданный вид.

Тогда еще просто ксендз, Свентек любил в компании с любимым псом отправиться с фото- или кинокамерой на природу

Фото: Архив Юрия Горулева

ВМЕСТО «КАРДИНАЛ» ПОПРОСИЛ ПОДПИСАТЬ «КСЕНДЗ»

- Наверное, вас с кардиналом Свентеком свело в жизни кино?

- Съемочная группа «Беларусьфильма» в 1980-х работала в Пинске. Снимали фильм о проблемах мелиорации Полесья, а директор местного профильного института рассказал нам об уникальном ксендзе Казимире. Мы и зашли в местный костел неподалеку от гостиницы и попали на экскурсию, которую вел уже немолодой ксендз. Впечатлило его знание архитектуры и понимание реставрации, искусства - благодаря этому он позже провел реставрации кафедральных костелов в Пинске и Минске. Еще ксендз в открытую осуждал советскую власть за сделанное с религией, за полную бездуховность. Признаться, наша съемочная группа ту ночь не спала: вот герой, которого надо снимать!

Кардинал открывал первый фестиваль Magnificat, который возглавляет Юрий Горулев, а однажды разрешил показать там свой фильм

Фото: Архив Юрия Горулева

А лично с кардиналом познакомили историк Светлана Адамович и Аркадий Шпунт, который реставрировал росписи в костелах Пинска и Минска. Но никогда не было и намека на панибратство: я относился к кардиналу с большим пиететом и уважением, даже волновался, когда он обращался ко мне. Однако снять фильм о Свентеке, о гонениях и возрождении Костела в Беларуси долго не удавалось. Поначалу кардинал не подпускал меня близко - имел горький опыт 10 лет в ГУЛАГе как враг народа. Но со временем, наверное, кардинал увидел во мне профессионала. Будучи очень требовательным, к профи в любой сфере он относился с уважением. Так появились 4 документальные ленты Mater Misericordiae («Маці Міласэрнасці»), «Вяртанне», «Канікулы кардынала», «Сведка веры».

Свентек любил полесскую природу во всех ее проявлениях

Фото: Архив Юрия Горулева

- А как вы узнали, что кардинал в молодости снимал кино?

- Однажды Его Эминенция пригласил меня в свой домик в Пинске и показал под 20 видеокассет. На коробках были написаны названия фильмов, а рядом - его фамилия. Кардинал рассказал, что в молодости много снимал на 8-миллиметровую камеру. Его фильмы были на двух пленках: на одной - изображение, на второй - сведенный звук. Но звуковые пленки куда-то исчезли, а знакомые кардинала из Польши перевели фильмы на кассеты, добавив в качестве подложки классическую музыку. А когда оригинальный звук нашелся, Свентек попросил меня соединить оригинальные картинку и звук, а еще - сделать новые обложки: вместо «кардинал Казимир Свентек» написать на них «ксендз».

Несколько лет назад вышел сбор фильмов кардинала на DVD и факсимиле его монтажных листов под названием «Чары Палесся».

БЫЛИ СЦЕНАРИИ, ДИКТОРСКИЙ ТЕКСТ, ОПИСАНИЕ МУЗЫКИ

- Насколько точно удалось все восстановить?

- Вдобавок к пленкам кардинал передал мне расписанные поминутно монтажные листы его фильмов, отпечатанные на машинке. Оказалось, у Свентека были сценарии, дикторский текст с его мыслями о природе, стихами польских поэтов, которых он прекрасно знал, сказками. Подробно описывалось музыкальное сопровождение с указанием композитора и произведения. То есть молодой ксендз делал все максимально профессионально. Кстати, первую часть своих 18 картин ксендз Казимир объединил под заголовком «Чары прыроды», а фильмы «Вясновая прэлюдыя», «Летняя балада», «Восеньскі накцюрн», «Зімовая фантазія» связал музыкальными жанрами - это произведения его любимого Шопена. Еще у Эминенции было и под десяток туристских фильмов, которые он снял во время выездов за границу.

Порой еще ксендзом Свентек бывал на охоте

Фото: Архив Юрия Горулева

- Чем кроме музыки вас впечатлили фильма кардинала?

- Мало того что ксендз Казимир сам подобрал дикторский текст, он еще и читал его как настоящий артист - вдумчиво и пронзительно. Тогда я открыл для себя нового Свентека. Он необычен не только страшной гулаговской ссылкой и статусом кардинала. Я не мог представить в первые годы знакомства, что внутри священника, который занимает самую высокую ступень в иерархии белорусского Костела, живет столь мягкий человек с особой любовью к природе, красоте, Полесью - любовью к жизни.

Кадры из фильмов Свентека, снятых на камиру-восьмимиллиметровку.

- Эта любовь проявлялась в повседневной жизни?

- Об этом я вспомнил, когда увидел кардинала в деревне Мосар - там знаменитый ксендз Юзеф Булька создал белорусский Версаль у костела. Свентек проходил по мостикам, перекинутым через пруд с лилиями, возле голубых елей и туй - будто поглаживал деревья. А когда снимал последнее интервью с кардиналом, спросил, откуда у него такая трепетная любовь к природе. Его Эминенция ответил: наверное, еще от мамы (до последних дней он называл ее на вы), в те годы, когда семья жила в Сибири. Еще он говорил, что в тяжелые годы, наверное, само Божье провидение открыло в нем эту любовь, да еще и дало Полесье. А кино для него началось с того, когда он с любимой собакой ездил по этому краю с фото- и кинокамерами. Тогда, не без провокации, я заметил кардиналу, мол, не все священники у нас живут, видя красоту вокруг. Свентек подумал и сказал: такой человек себя обедняет. А потом добавил: зато он может хорошо проповедовать, но все-таки священник должен любить и понимать красоту вокруг.

- Несколько лет назад вышел сбор фильмов кардинала на DVD и факсимиле его монтажных листов под названием «Чары Палесся». А при жизни картины Свентека демонстрировались публично?

Ксендз Казимир и его любимец пес в свободное время

Фото: Архив Юрия Горулева

- Я однажды обратился к Его Эминенции с просьбой начать фестиваль Magnificat его фильмом. Он категорически запретил. Мотив я понимал: Свентек опасался, чтобы за спиной его не упрекнули, мол, любительщина, а для него это было очень дорогим занятием. Пришлось долго убеждать кардинала, что его фильмы, пусть они формально и считаются любительскими, показывали профессионализм автора. А еще - пример того, каким должен быть священник. Помогло мне отчасти то, что Свентеку нравился кинофестиваль, он понимал, что такое фильм. В итоге кардинал согласился на показ одного фильма. Условие - никаких копий или тиражирования. Картина стала для зрителей открытием. И после показа Свентек сказал вернуть ему запись. Кстати, когда с монтажером Аликом Лавышем перегнали все его фильмы в цифру и восстановили оригинальный звук, кардинал проконтролировал, чтобы мы разбили его кассеты.

После этого случая я подумал: в «сериале» о Свентеке не хватает фильма о кардинале как о человеке - человеке большой культуры, с тонким восприятием. Так и сказал кардиналу: «Эминенция, нет фильма о простом человеке, который любит Полесье». Он не принимал решения с ходу, вот и тут спустя какое-то время позвонил: «Это кардинал. Приезжайте». Мы с тем же Аликом Лавышем схватили камеру и магнитофон. В пинской комнатке кардинала еле-еле задвинули в угол громоздкий Betacam. А кардинал рассказал нам о том, что происходило в ГУЛАГе, затем - о годах служения в Пинске. Он понимал, к чему разговор, что это - его последнее интервью, и произнесенное должно остаться. Само интервью пока нигде не показывали. Это будет полнометражный фильм с фрагментами его картин о простом человеке, который прожил жизнь благодаря вере и красоте.

- Интересно, а остались ли у кардинала нереализованные сюжеты?

- Да, он говорил о трех темах. Первая - контрасты: рождается ребенок, растет, а вот он человек с длинной бородой. Вторая - о том, как щенок превращается в большую собаку. А третье - прозрачное небо и буря. Это, кстати, все о красоте, на которую никто не обращает внимания, говорил кардинал.

У КСЕНДЗА КАЗИМИРА БЫЛА СЕКРЕТНАЯ КИНОЛАБОРАТОРИЯ

Юрий Горулев рассказал, как выглядела неизвестная его парафианам кинолаборатория ксендза Казимира в Пинске начала 1960-х сразу после его возвращения из ГУЛАГа.

- Свентек был человеком скромнейшим, который всю жизнь прожил в деревянном доме в Пинске. Он выращивал сад, смотрел за грядками, пока мог. В половине дома у кардинала была маленькая комнатка. Даже когда он построил Пинскую духовную академию и, как директору, ему полагались комфортные апартаменты, кардинал туда не переселился. Я слышал, как Его Эминенция говорил: «У меня тут полно места. Зачем мне еще? Я лежу, протяну руку - и вот у меня телефон, вот - факс».

Из этой маленькой комнаты был проход в смежную, еще меньшую. Когда Свентек снимал фильмы, повсюду стояла допотопная аппаратура: проектор, два магнитофона, микрофон на стойке, любительская камера «Кварц», штатив. Еще - ведра с водой, корытце, где проявлялась пленка. Ксендз включал проектор, который давал изображение на простынь, закрепленную на стене, и сразу же летел к магнитофону, чтобы синхронно записать слова и музыку для звуковой дорожки.

«ВЕЧЕРОМ НАМ ПЕРЕДАЮТ СЛОВА КАРДИНАЛА: «НИКАКИХ СЪЕМОК, Я ЗАПРЕЩАЮ!»

Юрий Горулев вспоминает, как в качестве оператора он с Михаилом Ждановским по сценарию Владимира Невдаха снимал в Браславе фильм об органах Беларуси:

- Я уже говорил, что кардинал не мог терпеть показухи. А тут - мы, киношники. В браславском костеле хотели снять эпизод с церемонией укрепления веры. Ее проводил сам кардинал - Свентек только им стал, не существовала еще теперешняя Конференция епископов. Но тут вечером приходит Невдах и передает слова кардинала: «Никаких съемок, я запрещаю!» Но решили все равно идти и работать.

Кардинал, конечно, заметил, что я снимаю, посмотрел на меня. Я тоже по-операторски наблюдал за ним во время церемонии. Все шло по-польски. И вдруг кардинал меняется в лице и начинает отчитывать мужчину в возрасте из числа прихожан. Когда Свентек договорил, он махнул рукой и ушел. В храме воцарилась тишина. Потом нам рассказали, что этот человек обратился к кардиналу с тем, зачем нужны службы на белорусском языке местным католикам, которые всю жизнь молились по-польски. А кардинал эмоционально парировал, что все вы, прихожане, уже в возрасте, а кто сохранит Бога? Нужно, наоборот, активнее проводить службы по-белорусски, популяризировать белорусский язык и культуру.

А уже выйдя на пенсию, когда в Узде открывали новый костел, Свентек освящал храм вместе с митрополитом Тадеушем Кондрусевичем. После церемонии кардинал встал и прочитал целую лекцию местному райисполкому, чтобы не мешали службам на польском. Мол, старики тоже имеют право молиться на том языке, с которым они всю жизнь прожили в костеле. А потом сел и говорит:

- Наверное, зря я это сказал. Потом Кондрусевичу достанется. Скажет кто-нибудь, что кардинал польскость насаждает!