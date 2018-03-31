Пять вещей, которые лучше не носить в кошельке 5 31.03.2018, 13:21

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ФОто: kp.by

Полезные советы, которые значительно упростят жизнь.

Скорее всего, каждый хотя бы раз в жизни паниковал из-за того, что не может найти свой кошелек. Cайт sravni.ru рассказывает, какие пять вещей надо немедленно вытащить из кошелька, чтобы избежать больших проблем.

1. Все банковские карты

Да, удобно, когда все лежит в одном месте. Но если вы потеряете кошелек, вам придется блокировать и затем восстанавливать все карты сразу. Это долго и требует дополнительных расходов: за внеплановый перевыпуск каждой карты, скорее всего, придется заплатить. Причем в это время вы не сможете использовать деньги, которые лежат на счету утерянных карт. Это может обернуться колоссальной проблемой, особенно если вы находитесь в другом городе или стране.

Совет: кладите в кошелек только одну банковскую карту, которой обычно пользуетесь. При этом всегда имейте при себе немного наличных, чтобы расплатиться ими в экстренной ситуации.

2. Пин-коды от банковских карт

Никогда нельзя хранить карты и пароли в одном месте! Это лакомый кусочек для воров и мошенников. Пока вы спохватитесь, что у вас нет кошелька, и позвоните в банк, с вашего счета уже успеют списать все деньги. Или купить что-нибудь очень дорогое.

Совет: пин-код надежнее всего запомнить. Но если никак не получается, запишите его без всяких опознавательных знаков в телефон или воспользуйтесь специальным приложением — менеджером паролей.

3. Водительское удостоверение

Вы знаете, что нельзя оставлять автомобильные документы в бардачке машины — поэтому носите права в кошельке. Вполне логично: они компактные и могут понадобиться в любой момент. Но потерять одновременно и кошелек, и права будет вдвойне обидно. Вам придётся обращаться в ГАИ, терять время и деньги — платить госпошлину за выдачу водительского удостоверения.

Совет: берите права с собой, только если они вам точно будут нужны.

4. Проездной

Неименной проездной билет вернуть обратно не получится. Это значит, что деньги, которые вы внесли на карту, исчезнут без следа. К тому же, заходя в общественный транспорт, вы каждый раз будете доставать кошелёк вместе с проездным из сумки. Так вы еще сильнее рискуете его потерять.

Совет: для хранения транспортной карты купите специальный чехол — так она не помнется и не затеряется в сумке. А если вы часто что-нибудь теряете и вообще не слишком внимательны к вещам, советуем вам не оплачивать проездной на долгий срок.

5. Пропуск на работу

В некоторых организациях предусмотрены штрафы за утерю пропуска, а кое-где это могут расценить как халатность и даже лишить премии. И конечно, вам придется потратить время на оформление нового пропуска и, скорее всего, написать объяснительную. В худшем случае пропуском могут воспользоваться посторонние, чтобы проникнуть к вам в офис — вряд ли это обрадует ваших коллег и службу безопасности.

Совет: положите пропуск во внутренний карман пиджака, в котором вы ходите на работу. Так вы не будете забывать его дома и не потеряете в нерабочее время.