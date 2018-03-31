На въезде в Беларусь откроют первый магазин Duty Free 1 31.03.2018, 13:37

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Беспошлинную торговлю планируют организовать и в самолетах «Белавиа».

Некоторые нововведения, которые содержатся в Таможенном кодексе ЕАЭС, коснулись таможенной процедуры беспошлинной торговли. Принципиально новые подходы определяют круг лиц, которым реализуются товары, перемещенные под таможенную процедуру беспошлинной торговли. Об этом сообщает заместитель начальника отдела организации таможенного контроля и эффективности технологий главного управления организации таможенного контроля ГТК Беларуси Светлана Дубовик в статье в журнале «Таможенный вестник». Благодаря нововведениям в Беларуси хотят открыть первый магазин Duty Free на въезде в страну, а также организовать беспошлинную торговлю в самолетах «Белавиа». Кроме того, совершать покупки в магазинах Duty Free смогут также те, кто летит из одной страны ЕАЭС в другую.

Помимо физлиц, выезжающих за пределы ЕАЭС, товары в магазинах беспошлинной торговли смогут приобрести физлица, которые перемещаются между государствами — членами ЕАЭС, после учреждения соответствующих магазинов, отмечает Светлана Дубовик. Подобные магазины могут появиться в пунктах пропуска аэропортов.

— Смогут приобретать товары в магазинах беспошлинной торговли и физические лица, въезжающие на территорию ЕАЭС. Реализация товаров лицам, прибывающим на территорию ЕАЭС, допускается в магазинах беспошлинной торговли, функционирующих в местах перемещения товаров через таможенную границу Союза воздушным и водным видом транспорта, а если это установлено законодательством государств-членов, — также в местах перемещения товаров через таможенную границу Союза иными видами транспорта (п. 4 ст. 243 ТК ЕАЭС), — уточняет Светлана Дубовик.

То есть некоторые страны на национальном уровне могут устанавливать виды транспорта, при перемещении которым физические лица, въезжающие на территорию ЕАЭС, смогут приобретать товары в магазинах беспошлинной торговли.

Так, в Беларуси в порядке эксперимента планируется организовать беспошлинную торговлю для тех, кто прибывает на территорию ЕАЭС, в одном из автодорожных пунктов пропуска.

— Следует отметить, что такие товары, как алкогольные напитки, табак и табачные изделия, помещенные под таможенную процедуру беспошлинной торговли, реализуются лицам, въезжающим на таможенную территорию ЕАЭС, в количественных нормах, в пределах которых товары для личного пользования ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС без уплаты таможенных пошлин, налогов, — поясняет Светлана Дубовик.

Специалист добавляет, что Таможенным кодексом ЕАЭС предусмотрена возможность завершения таможенной процедуры беспошлинной торговли выпуском товаров для использования в качестве припасов, вывозимых с таможенной территории ЕАЭС на бортах водных или воздушных судов.

— Данное положение позволит организовать торговлю товарами из магазинов беспошлинной торговли на бортах авиакомпании «Белавиа», выполняющих международные авиарейсы, — отмечает специалист ГТК.

Напомним, с 29 марта в странах ЕАЭС урезают лимиты на ввоз товаров из-за границы. Это предусмотрено решением Совета Евразийской экономической комиссии № 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования». В документе говорится о снижении нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования.

Так, до конца 2018 года жители стран ЕАЭС, путешествующие наземным транспортом, еще смогут привозить товары на 1500 евро и по весу до 50 килограммов.

С 2019 года нормы будут постепенно идти в сторону понижения. Так, уже в следующем году можно будет ввозить 50 килограммов товара, но на сумму не больше 1000 евро. В 2020-м — сумки туристов должны похудеть до 35 килограммов, а вещи в них подешеветь до 750 евро. В 2021 году привозить можно будет лишь 25 кило товаров не больше чем на 500 евро.

Если человек будет везти чего-то сверх лимита, ему придется заплатить таможенную пошлину — 30% от стоимости товара, но не меньше 4 евро за каждый лишний или более дорогой килограмм.

Таможенники напоминают, что все эти нормы не будут распространяться на неновые вещи, которые люди взяли с собой в дорогу.

Лимиты на алкоголь остаются такими же — не более 3 литров, включая пиво, на одного совершеннолетнего человека. Если везти больше, нужно заплатить 10 евро сверху за каждый лишний литр. А провозить больше 5 литров на одного человека вообще запрещено.

Сейчас верхнюю границу норм и беспошлинного ввоза товаров для физлиц, и лимиты на международные посылки устанавливает ЕЭК. Но страны, которые входят в ЕАЭС, могут снижать их на национальном уровне.

Для белорусов из-за изменений подорожала растаможка неделимых товаров, которые превышают установленные нормы для провоза.

Напомним, в конце декабря прошлого года сообщалось, что в Беларуси разработали проект президентского указа, которым на национальном уровне будет регулироваться ратифицированный нашей страной Таможенный кодекс ЕАЭС.

Документ был направлен на рассмотрение в Совмин. Среди возможных изменений — создать магазины беспошлинной торговли на въезде в страны ЕАЭС, в том числе и Беларуси. Кроме того, в ЕАЭС намерены пересмотреть лимиты на международные почтовые отправления. Беларусь может рассмотреть вопрос о корректировке этих лимитов на национальном уровне.