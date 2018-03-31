10 фотографов, которые нереально красиво снимают Минск 1 31.03.2018, 13:59

Опубликована фотоподборка профилей из Instagram.

«В межсезонье очень легко разувериться в том, что Минск – город солнца, радости и красоты. Но забудьте о лужах и почти апрельском снеге – посмотрите, каким красивым, модным и брутальным он может быть!», - пишет kyky.org.

Подтверждение тому – эти 10 профилей из Instagram.

1. Palasatka

Наверное, только ленивый не видел фотографии Каси на страницах 34mag и 34travel. Она поставщик самых модных репортов с беларуских фестивалей в теплых тонах с зеленоватым оттенком. Но ко всему этому она еще и очень круто снимает Минск!

2. Mzaaz

Если у вас нет денег на самолет, а посмотреть на Минск с высоты птичьего полета хочется – пожалуйста: дрон долетит туда, куда не ступала нога человека. Ну, только если ты не сотрудник ЖЭСа.

3. Geezine

Здесь вы можете встретить минские районы с их рэперами и пленкой головного мозга. А из-за угла ненароком то и дело заглянет в кадр Максим, который Корж. Грушевка цветет, как говорится.

4. Elise_ryo

Когда-то давно у нашего бильд-редактора был очень сильный творческий кризис, а вернуться обратно ему помог этот аккаунт. Если залипнуть здесь надолго, проматывая ленту в самый низ, можно заметить, как плааавно меняется цветовая гамма профиля.

5. Dimid_by

Возвращаемся к теме аэросъемки: посмотрите-ка на эти сочные фотографии нашего города и попробуйте найти на них себя.

6. Vasukovich

Да, в нашем городе достаточно романтичного пубертата. Но не стоит забывать, что Минск – город долгов, и он порой бывает жесток – о чем свидетельствуют фотографии Александра.

7. Hudzilin

Нам кажется, что за суровой обработкой Сергея скрывается тонкая и нежная натура, так искренне любящая Минск. Но заметно это не сразу.

8. Dariasaviour

Романтизм Минска с легким налетом осенней хандры. Медленно пролистывайте ленту этого аккаунта, потягивая вино из одуванчиков, и думайте о нем, о славном городе М.

9. Poliakowa

Прогуляйтесь через суровые минские окраины, которые с недоверием будут проверять вас на прочность, прямиком в темные подвалы рейв-вечиринок. Только не пугайтесь, вам понравится.

10. Tanya_piton

А тут ну просто очень душевно.