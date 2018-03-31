Борисовский правозащитник продолжает штурмовать Генпрокуратуру 1 31.03.2018, 14:13

Олег Мацкевич

ФОто: spring96.org

Олег Мацкевич добивается права на свободу массовых акций в своем городе.

Две недели назад правозащитник Олег Мацкевич подал заявку Генеральному прокурору Александру Конюку на личный прием. Это произошло после ряда безрезультатных обращений в Генеральную прокуратуру с просьбой опротестовать решение Борисовского районного исполнительного комитета от 13 июля 2010 г. № 851 «О порядке проведения массовых мероприятий в Борисовском районе» как несоответствующего действующему законодательству. В письменном обращении он отметил, что ряд вопросов в ответах сотрудников Генеральной прокуратуры остались без рассмотрения по существу, сообщает сайт ПЦ «Весна».

Заявку рассмотрела начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Генпрокуратуры М. В. Попова. В ответе она написала, что «изложенные в Ваших предыдущих заявлениях доводы аналогичного содержания уже исследовались прокуратурой Минской области и Генеральной прокуратурой. Нарушений законодательства со стороны местного исполнительного и распорядительного органа, который принял вышеуказанное решение, не установлено, в связи с чем Вам неоднократно сообщалось об отсутствии оснований для принятия мер прокурорского реагирования. С учетом Ваших дальнейших необоснованных обращений в Генеральную прокуратуру по данному вопросу переписка с Вами была прекращено. В соответствии с ч. 2 ст. 6 Закона Республики Беларусь «№Об обращениях граждан и юридических лиц» должностные лица организаций, которые проводят личный прием, не могут отказать в личном приеме, записи на личный прием, за исключением случаев, когда с заявителем прекращена переписка по изложенным в обращении вопросам. С учетом того, что по вопросу правомерности решения Борисовского райисполкома переписка с Вами прекращена, оснований для записи Вас на личный прием руководством Генеральной прокуратуры не имеется».

Правозащитник говорит, что не намерен прекращать свои действия, направленные на отмену решения Борисовского районного исполнительного комитета от 13 июля 2010 г. № 851 «О порядке проведения массовых мероприятий в Борисовском районе» как несоответствующего действующему законодательству.