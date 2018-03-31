Россия собирается выслать более 50 британских дипломатов 7 31.03.2018, 14:22

МИД РФ официально озвучил «разницу» в количестве дипломатов обеих стран.

Россия собирается выслать более 50 британских дипломатов в качестве зеркальной меры на решение Великобритании выдворить сотрудников российских диппредставительств. Об этом в субботу сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Разница между количеством российских и британских дипломатов — более 50 человек», — сказала она.

В пятницу в Москве объявили об ответных мерах руководителям дипмиссий ряда западных стран, которые выслали российских дипломатов в рамках скоординированной акции после инцидента в Солсбери.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества, идентифицированного как разработанный в РФ яд «Новичок».

Позднее Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских санкциях. К дипломатическому бойкоту РФ присоединились 27 государств, в том числе США, Канада, Австралия, страны ЕС и Украина.