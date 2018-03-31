Новых авто не будет? Что ждет водителей из-за кредитной политики Нацбанка 31.03.2018, 14:29

Банки будут выдавать кредиты на авто по новым правилам.

Не так давно Нацбанк объявил, что введет «коэффициент долговой нагрузки». Это значит, что выплаты по кредитам не могут составлять более 40% от среднемесячного дохода. Набрали слишком много долгов — новых кредитов банк не даст. Но в Беларуси, как правило, покупка машины предполагает именно кредитные средства. У банков довольно широкая линейка продуктов, разработанных специально для покупателей авто. Как новые правила для банков скажутся на авторынке?

Процент долговой нагрузки начнет применяться с 1 мая. Подробнее о том, как именно он будет работать, станет известно на следующей неделе. Но дилеры уже встревожены, сообщает tut.by.

— Сейчас ситуация на рынке такова, что до 70% продаж новых автомобилей происходит именно с привлечением кредитных средств или при помощи лизинга. Если рассматривать марку Volkswagen, то доля кредита среди «физиков» достигает 90% и лишь 10% автомобилей покупают в лизинг, — рассказал председатель Белорусской автомобильной ассоциации Сергей Михневич. — Среди юридических лиц, конечно же, большая доля относится к покупкам в лизинг. Мы опасаемся, что если «отключить» для физических лиц такой инструмент покупки, как кредит, то продажи новых автомобилей могут рухнуть.

Эксперт говорит, что при покупке бюджетного седана средняя сумма, которую клиент готов оплатить в качестве первоначального взноса, колеблется в пределах 3−6 тысяч белорусских рублей. Это то, что могут себе позволить большинство покупателей. Остальная сумма — кредитные средства.

— На наш взгляд, автокредитование является наименее рискованным. Кредиты выдаются под залог автомобиля, и процент невозврата по ним минимален. Автокредитование по степени риска нельзя сравнивать, например, с кредитами на покупку бытовой техники, когда покупают какие-то дорогие вещи и потом не могут за них рассчитаться. Мы понимаем, что Нацбанк в данном случае решает макроэкономические проблемы, связанные с резко возросшим объемом выдачи потребительских кредитов, но считаем, что к этому вопросу надо подходить более избирательно, — говорит эксперт.

Что будет с рынком новых авто?

Дилеры опасаются, что если ужесточат условия выдачи кредитов, то потребитель может снова переориентироваться на подержанные машины. А ведь в этом году БАА прогнозировала рост рынка до 40 тысяч новых автомобилей. Возможно, прогнозы придется пересмотреть.

— По меркам мирового автопрома Беларусь является развивающимся рынком. 4 новых автомобиля на 1000 человек — это в разы меньше, чем даже на среднеразвитых. Потенциал рынка очень высок — это 100 тысяч и больше новых автомобилей в год. Мировые рынки ведь и держатся на таких высоких показателях продаж только благодаря доступным финансовым инструментам — кредитам и лизингу. Поэтому если ужесточат условия выдачи кредитов — это будет большим ударом для рынка, — признается Сергей Михневич.

Если все пойдет по плохому сценарию, то у дилеров есть два пути. Первый — продавать меньше машин, сокращать квоты. Второй путь — еще больше терять на субсидировании процентных ставок и рассрочек, уменьшая ежемесячный платеж для клиентов. Возможно, рынок стремительно не упадет, а выйдет на определенный среднестатистический уровень, который в любом случае окажется меньше прогнозного.

— Возможно, по новым условиям обяжут собрать больше справок под поручительство, больше оформлять документов, затянется время рассмотрения кредита. Это тоже один из вариантов развития событий. Просто усложнится процедура получения кредита, что сделает менее удобной и быстрой возможность покупки нового автомобиля.

В связи с этим дилеры не исключают ажиотажного спроса на новые авто именно в апреле — до того, как новые правила выдачи кредитов начнут действовать.