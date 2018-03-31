Погода на Пасху: завтра будет до 16 градусов тепла 31.03.2018, 14:38

Фото: weni.ru

Воскресенье принесет в Беларусь тепло и дожди.

1 апреля на большей части территории страны пройдут дожди. Утром и днем в западных регионах ожидаются сильные дожди с порывистым ветром, сообщает Гидромет.

Однако заметно потеплеет: днем воздух прогреется до 4-10 градусов. Ночью температура будет от 1 до 6 градусов тепла. Жителей юго-западных районов страны ожидает настоящая весна: ночью +7 - + 9, днем - +11 - +16 тепла.

Но синоптики предупреждают об оранжевом уровне опасности. Уже 2 апреля во многих районах Беларуси ветер усилится до 15-20 метров в секунду.