В окружении Путина ведут борьбу две партии 5 31.03.2018, 14:49

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«Холодная война» между Западом и РФ может развиваться по различным сценариям.

По данным американских журналистов, президент США Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Путиным сделал предупреждение, что Соединенные Штаты победят Россию в возможной гонке вооружений.

О реальных настроениях лидера США, партиях мира и войны в окружении Путина, том, почему холодная война Запада и РФ может продлиться еще 50 лет и что это значит для Украины, "Апострофу" рассказал российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр:

- Дональд Трамп сказал, что выиграет гонку вооружений. Посмотрим, есть у нас в России люди, которые считают, что мы выиграем, и даже это утверждают. В том числе господин Путин считает, что мы выиграем эту гонку.

Из Америки сообщают, что Трамп в действительности хочет с Путиным договориться, что у него очень доброе отношение к Путину, и сейчас он его пугает, чтобы была более выгодная для США сделка. Что помощники Трампа еле-еле его целый год уговаривали, чтобы он Украине какое-то оружие поставил. Ну а поставил, ему объяснили, что он должен Путина сначала сильно напугать, а потом с ним договориться. Потому что сам лично Трамп настроен на дружбу с Путиным. Нынешняя американская жесткость по отношению к России – это, скорее, тактика. С его точки зрения, во всяком случае. Его окружение настроено по-другому, это правда. Ну а Трамп пока настроен на дружбу и на сделку с Путиным.

Официально Путин говорит: мы не будем втягиваться в гонку вооружений, мы умнее. Но это ничего не значит. Да, есть люди, в том числе в правительстве РФ, которые говорят, что Советский Союз так погиб: в борьбе с экономически более развитым Западом. Но есть мощная партия войны, которая говорит, что надо вооружаться, что Россия окружена врагами, и они готовы напасть в любой момент, угроза нарастает. Нет другого выхода, как сдерживать агрессию Америки с помощью новых убийственных средств вооружений.

Это взаимное сдерживание. Не символическое, а вполне практическое. На всех уровнях и в условиях, когда это противостояние только нарастает.

Советский Союз развалился. Может, и Россия развалится, но не завтра. До Чемпионата мира точно доживет, и дальше, по-видимому, тоже. Пока Россию немедленный финансово-экономический коллапс не ждет. Пока мы продаем биржевые товары: нефть, газ, металлы, удобрения. У этих вещей всегда есть стоимость, их всегда можно продать. Значит, у экономики есть вполне прочный базис. И у финансовой системы тоже. Российская экономика не падает, хотя и не растет - это стагнация. В условиях стагнации можно жить, многие приспособились.

Некоторые военные проекты были отложены на неопределенный срок, практически отменены. На все, конечно, денег не хватает. Хотя сколько тратит Россия на оборону - это тоже дискуссионный вопрос, потому что военный бюджет засекречен, как и бюджеты безопасности. Но есть возможность сослаться на Антона Силуанова, министра финансов, который где-то в прошлом ноябре сказал: мы тратим на оборону и национальную безопасность где-то треть бюджета. Если это пересчитать в проценты от ВВП, то будет примерно 5-6%. Это много. Израиль и Украина тратят примерно столько же в процентах от ВВП. Америка тратит намного меньше, а среди европейских стран даже до 2% мало кто дотягивает.

То есть это большие средства. И так называемая партия мира – тот же Силуанов, [глава Центробанка РФ Эльвира] Набиуллина, [помощник президента РФ Андрей] Белоусов, [экс-министр финансов России Алексей] Кудрин – лоббирует перед Путиным идею, что надо снижать военные расходы, тратить больше на социальные нужды, медицину, образование, человеческий капитал, надо с Западом перестать так сильно ссориться, а то не будет инвестиций и технологий, в том числе двойного назначения. А без этого экономика просто не пойдет.

Путин слушает и партию войны, и партию мира. Они обе присутствуют в довольно расколотых правительстве, администрации и высшей элите РФ. Там идут такие постоянные, мягко говоря, дискуссии с переходом на матерные слова. И Путин балансирует между ними, говорит: да, мы должны тратить все на человека, человеку надо помочь; и одновременно говорит, что мы должны быть хорошо защищены. Не знаю, как это можно совместить. Пока находят какие-то компромиссы каждый раз, но они никого не устраивают. Ситуация достаточно сложная, но чтобы Россия развалилась, еще много чего должно случиться.

Я только вернулся с конференции по международной безопасности в Вильнюсе. И ее участники, в том числе западные генералы, настроены на то, что противостояние с Россией будет длиться еще два поколения, то есть лет 50. В зале присутствовали литовские кадеты, и трехзвездный генерал Бен Ходжес, который командовал американскими войсками в Европе, а сейчас в отставке, говорит, что эти кадеты будут уходить на пенсию генералами, а противостояние с Россией продолжится. То же касается и противостояния с радикальными исламистами.

Они настроены на долгую холодную войну. И Украина на ее переднем фронте для Европы, вроде Западного Берлина. Или даже хуже того - вроде Вьетнама или Афганистана. Такое поле боя противостоящих группировок.