Видеофакт: В белорусской деревне украшают старые вещи золотом и 100-долларовыми купюрами 31.03.2018, 14:55

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Горожанка восемь лет назад вышла на пенсию и переехала в сельскую местность.

Ведущий программы «Вяскоўцы» на телеканале «Белсат» Виктор Шукелович посетил «новую жительницу деревни», которая восемь лет назад вышла на пенсию и решила переселиться из города в небольшое поселение.

С тех пор женщина почти полностью посвятила свою жизнь творчеству и живет в свое удовольствие: рисует картины, вышивает, делает куклы и создает арт-объекты из старых вещей, найденных в деревне.

Что говорили друзья «новой жительницы деревни», когда узнали о ее переезде? Чему она научилась в деревне, и какие у нее творческие планы? Все это – смотрите в видео.