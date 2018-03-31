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Католики и советская власть: история сопротивления

  • 31.03.2018, 15:24
Андрей Лебедев

Что можно почерпнуть из опыта борьбы белорусских католиков.

Какое сопротивление оказывали католики советским властям? Как вели себя в этих сложных условиях верующие и священники? Что случилось с костелами после войны и как развивается католическая община на Гомельщине сейчас? На эти и другие вопросы в проекте «Новага Часа» отвечает историк Андрей Лебедев.

Одной из главных религиозных конфессий в Беларуси является католичество. На территории Гомельщины традиционно было более распространено православие, но имелось много католиков и костелов. Но в сложном XX веке через гонения и религиозное преследование пришлось пройти всем верующим Гомельского края.


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