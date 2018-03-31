БРСМ начал искать «тунеядцев» в соцсетях 27 31.03.2018, 15:43

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Один из главарей БРСМ Сергей Клишевич

Лукамольцам даже предоставили базу данных с адресами безработных минчан.

БРСМ взялся за неработающую молодежь. Теперь в горкоме союза организован штаб с волонтерами, которые будут искать места для безработных до 31 года. На днях лукамольцы провели ярмарку вакансий, а студенты БГУИРа создали приложение для поиска работы. Tut.by посмотрел, как работает штаб, и узнали, как много людей оставили на ярмарке вакансий свои резюме.

Чем отличается ярмарка вакансий БРСМ от общегородской

Ярмарка вакансий, которую организовал БРСМ, проходила в горкоме союза молодежи на Киселева, 24. В одном кабинете от студентов принимали анкеты для работы в студотрядах. В другом — проводили небольшие собеседования 13 представителей разных столичных предприятий и предлагали по 15−20 вакансий. В этом зале было совсем немноголюдно. По нашим наблюдениям, за час пришло до 10 человек.

Фото: tut.by

Наниматели остались не очень довольны. Говорят, что людей мало, а приходят в основном студенты и ищут подработку.

Например, спустя два часа после начала работы кадровики из отеля «Пекин» ушли, так и не найдя ни одного подходящего соискателя.

— Тут не наш контингент, все ищут подработку. А мы ищем людей для постоянной работы и с официальным трудоустройством. Ведь у нас конгресс-отель, проводятся мероприятия высокого уровня. Поэтому временное трудоустройство нам не подходит. Обычно на ярмарках людей очень много, а сегодня даже должность официанта никого не заинтересовала.

Фото: tut.by

Остальные наниматели говорят, что в лучшем случае человек 10 за два часа работы интересовались вакансиями. Приходят на ярмарку студенты или люди без опыта работы и среднего специального или высшего образования.

— Слабая ярмарка, людей практически нет, в основном тут студенты, которые хотят подработку, или школьники без квалификации и образования. Нам это не подходит, — резюмируют они.

Фото: tut.by

Как безработных найдут в соцсетях и зачем за ними закреплять волонтера

В горкоме БРСМ работает также штаб, который с недавних пор занимается поиском рабочих мест для безработной молодежи. Возраст тех, кому предлагают работу, — от 14 до 31 года. Правда, методы БРСМ могут показаться со стороны навязчивыми.

Один из главарей БРСМ Сергей Клишевич

Фото: tut.by

Алгоритм трудоустройства молодых людей следующий. Все безработные минчане есть в базе, которой располагает союз молодежи. Волонтеры штаба БРСМ выбирают безработных до 31 года. От справочной службы «Белтелекома» они получают телефоны своих протеже. Обзванивают их или ищут в соцсетях, чтобы сообщить о том, что готовы помочь найти работу, и предлагают открытые вакансии из базы комитета по труду Мингорисполкома.

— Если человек не хочет, то никак аргументировать свой отказ не надо. Мы создали этот штаб для того, чтобы дойти до каждого безработного молодого человека. Наша задача — предложить работу, которая соответствует возможностям, используя все современные методы, — говорит первый секретарь Минского горкома БРСМ Сергей Клишевич.

Волонтер нужен для того, чтобы помочь соискателям с местом работы, контактами, юридической консультацией. Он сам позвонит на предприятие и предложит соискателя, уточнит, устроился человек в итоге или нет. Не слишком ли патерналистский подход?

— Молодежь сейчас активная, но есть и те, кто не хочет далеко ходить. Сегодня очень много молодых людей, которые могут трудоустроиться, но есть те, кому нужна помощь. Они уже окончили высшее учебное заведение, но по государственным базам они не числятся как работающие. Мы просто им хотим предложить помощь, может, они попали в какую-то трудную жизненную ситуацию.

Командир штаба дополняет высказывание Клишевича и говорит, что часто найти работу помогают инвалидам и людям, у которых нет среднего специального и высшего образования.

В БРСМ надеются таким образом трудоустроить хотя бы 20% от числа тех, кому будут предлагать вакансии.

Соискатели: «Не могу легко устроиться на работу» и «Оставила три резюме»

Такая активность БРСМ пока распространяется только на минчан. Если все будет хорошо, то проект предложат и регионам. Мы пообщались с несколькими соискателями.

Филиппу 21 год, он пришел с другом на ярмарку вакансий и получил направление на МТЗ.

— Нужно будет приехать на предприятие и на месте поговорить о том, что нам смогут предложить. Но пока то, что я услышал, мне подходит. Дело в том, что мне не так-то легко трудоустроиться на работу — у меня ограничение свободы без направления в исправительное учреждение. Поэтому я готов ко всему.

Другой соискательнице, Алле, 30 лет. Она ищет работу две недели.

— По специальности я инженер-энергетик. Два месяца назад уволилась с работы. Но пока найти ничего нового не могу. Без работы я точно не останусь. Я оставила тут три своих резюме. С одной компанией у нас даже появился взаимный интерес. Зарплата на ярмарке пока что не обсуждалась.

На выходе встречаем заполняющих анкеты взрослых мужчину и женщину. Пенсионерка — инженер по охране труда. Ее родственник, с которым она пришла на ярмарку, по образованию специалист по маркетингу.

— Мы взяли много визиток. Будем всех обзванивать. Мероприятие для нас полезное. Но куда хотели попасть, там не было вакансий. Но вроде на других предприятиях подходящие варианты — ЗЭПК, «Атлант», МТЗ. Нас интересовали и рабочие профессии, куда молодой человек может прийти без корочки и без опыта. Но конкретно пока ничего не выбрали.