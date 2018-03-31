Лучшие авто Нью-Йоркского автосалона-2018 31.03.2018, 15:55

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На проходящем сейчас в Нью-Йорке международном автосалоне состоялось много премьер интересных новых автомобилей.

Аutonews.ua составил подборку автомобилей, которые заслуживают особого внимания.

Volkswagen Atlas Tanoak Concept

Концепт Volkswagen Atlas Tanoak – это полноразмерный пикап с 3,6 л двигателем. Смотрится он очень даже красиво. К сожалению, Volkswagen не планирует его запускать в серийное производство. Может быть, получив в Нью-Йорке много положительных отзывов на этот концепт, немцы передумают.

Classic Mini Electric

Электромобиль Mini Classic Cooper EV не представлен на стенде Mini на автосалоне в Нью-Йорке. Его показали в Нью-Йорке буквально перед самым открытием этого автомобильного шоу. Mini сейчас активно развивает «зеленые» технологии. В линейке этого бренда уже есть гибридный Countryman, а скоро появится полностью электрический трехдверный Cooper. Но, кажется, электрическая версия будет и у классического Cooper.

Acura RDX 2019

Серийный кроссовер Acura RDX мало чем отличается от своего концепта, показанного в начале нынешнего года на автосалоне в Детройте. Нас приятно удивила спортивная комплектация A-Spec с 20-дюймовыми легкосплавными колесными дисками, черными акцентами на кузове, спортивными сиденьями с красной или черной кожей. Под капотом находится новый 2,0 л двигатель с турдонаддувом.

Toyota Corolla Hatchback 2019

Новый хэтчбек Corolla Hatchback построен на архитектуре TNGA. Благодаря этому у него стал более низкий центр тяжести, а также увеличилось пространство в салоне. Автомобиль получил современные системы безопасности и коммуникации.

Lincoln Aviator Concept

В последние годы новые автомобили Lincoln не производили на нас сильное впечатление. Однако, концепт Lincoln Aviator показал, что этот бренд еще способен делать красивые машины с современными технологиями (у него подзаряжаемая гибридная силовая установка). Скоро должна появиться серийная версия этого концепта. Надеемся, она не будет сильно отличаться от своего концепта.

Genesis Essentia Concept

Электромобиль Genesis Essentia произвел на нас очень хорошее впечатление. Жаль только, что это пока всего лишь концепт, а не серийная версия. Также мы не знаем, сколько он сможет проехать на одной подзарядке, но думаем, что это будет один из лучших показателей в своем сегменте.

Toyota RAV4 2019

Toyota чуть ли не коренным образом изменила дизайн Toyota RAV4 нового поколения. Этот кроссовер получил агрессивный дизайн кузова, впервые за двадцать лет своего существования. Его дизайн нам понравился. Салон тоже выглядит красиво. Интересно, как эта новинка будет выглядеть на дороге?

Audi RS5 Sportback 2019

У купе Audi RS5 есть много поклонников, но многие из них хотели бы иметь более практичный автомобиль. Их пожелания учли боссы компании Audi, которые распорядились создать Audi RS5 Sportback. Эта новинка уже готова к серийному производству. Купе с элементами хэтчбека выглядит почти так же красиво, как и обычное купе.