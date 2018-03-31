Каспаров призвал к бойкоту футбольного ЧМ-2018 в России 2 31.03.2018, 16:04

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Гарри Каспаров

Российский гроссмейстер призвал иностранных политиков бойкотировать чемпионат мира по футбола.

Российский гроссмейстер, 13-й чемпион мира Гарри Каспаров призвал иностранных политиков бойкотировать футбольный чемпионат мира-2018, который пройдет с 14 июня по 15 июля в России.

«Я, как правило, выступаю против бойкотирования спортивных событий на поздней стадии, поскольку это, на мой взгляд, наказывает исключительно спортсменов. Но я выступаю за политический бойкот режима в Москве и тех враждебных действий, которые совершает руководство России», — цитирует Каспарова «Чемпионат», ссылаясь на колонку шахматиста в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Одним из враждебных действий со стороны России Каспаров назвал отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Британии в начале марта.