«Аркадию» будет достраивать не «Тамбаз» 31.03.2018, 16:11

ФОто: onliner.by

Принято решение о смене заказчика.

Мингорисполком принял решение о смене заказчика для строительства жилого комплекса «Аркадия». Об этом сообщил 30 марта на встрече с держателями жилищных облигаций председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Дмитрий Гуриненко, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».

— Проанализировав активы и пассивы ООО «Тамбаз», мы увидели определенный разрыв, то есть нехватку средств на потенциальное окончание работ. Исходя из того, что финансирование строительства жилого комплекса с участием банков не представляется возможным, а у «Тамбаза» не хватает собственных средств на завершение объекта, на последнем штабе в Мингорисполкоме было решено готовить нормативный правовой акт о смене заказчика, — доложил представителям инициативной группы Дмитрий Гуриненко.

Он добавил, что подготовка и согласование документа займут около месяца, поскольку в разработке задействованы несколько ведомств. Предположительно, новым заказчиком ЖК «Аркадия» может стать один из УКСов либо ГПО «Минскстрой». После подписания нормативного правового акта государственный застройщик разработает сметную документацию, где будут определены средства, необходимые для завершения работ. Затем будет произведен расчет доплат за квартиры.

— У нас есть поручение максимально учесть интересы граждан и снизить ваши затраты, — добавил, обращаясь к держателям жилищных облигаций, Дмитрий Гуриненко. — Доплаты будущих дольщиков пойдут на завершение жилой части, а на ввод всего объекта планируется использовать бюджетную ссуду.

Впрочем, люди, уже вложившие свои деньги в это строительство, считают, что решение о смене заказчика должно было быть принято раньше.

— Видели, что происходит, но не предприняли действенных мер. Так, последние страховки по дому-«столбику» истекают 31 марта. Чиновники затянули ровно до дня окончания страховых обеспечений и инициировали возникновение страхового случая, коим является передача домов иному застройщику. На вопрос, почему ждали с передачей стройки пять месяцев, когда закончатся страховки, нам дали невнятный ответ, — считает Ярослав.

Люди переживают, что останутся без страхового возмещения. При этом никто не может дать гарантии относительно сроков строительства: когда жильцы получат ключи от новых квартир, неизвестно.

— А самое главное — сколько государственный застройщик потребует доплатить за квадратные метры жилой площади? — спрашивает мужчина.

Бастрыкин пообещал родственникам погибших в Кемерове новые задержания

Председатель СК РФ заявил, что в деле «Зимней вишни» появятся новые фигуранты.

Председатель СК России Александр Бастрыкин на встрече с родственниками погибших и пострадавших при пожаре в Кемерово заявил, что в деле появятся новые фигуранты, передает («Медуза» https://meduza.io/news/2018/03/31/bastrykin-poobeschal-rodstvennikam-pogibshih-v-zimney-vishne-novye-zaderzhaniya).

«Следствие не ограничится лишь теми задержаниями, которые уже состоялись, — круг лиц будет расширяться», — сказал он.

Сейчас по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» арестованы семь человек. Это управляющая торгового центра Надежда Судденок, технический директор Георгий Соболев, охранник Сергей Антюшин, сотрудник и руководитель компании по обслуживанию пожарной сигнализации Александр Никитин и Игорь Полозиненко, гендиректор компании-владельца ТЦ Юлия Богданова и бывший руководитель областного госстройнадзора Танзилия Комкова.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. В результате, по официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 40 детей. Многие из них не сумели после начала пожара выбраться из кинозалов.