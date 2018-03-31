Президент Туркменистана назначил сына замминистра иностранных дел страны 9 31.03.2018, 16:18

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Сердар Бердымухамедов на встрече с Нурсултаном Назарбаевым

36-летний сын Гурбангулы Бердымухамедова уже является депутатом и главой комитета по законодательству парламента.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего сына Сердара заместителем министра иностранных дел Туркменистана. Постановление об этом размещено на официальном сайте правительства Туркменистана, передает «Настоящее время».

36-летний Сердар уже является депутатом и главой комитета по законодательству парламента (он возглавил его уже через три месяца после того, как стал депутатом). До этого в июле 2015 года сын президента Туркменистана специальным постановлением получил назначение в структуре МИД страны и защитил докторскую диссертацию.

Весной и летом 2017 года он совершил ряд официальных зарубежных визитов и провел несколько встреч с высокопоставленными лицами, в том числе в России и Казахстане. Эксперты отмечают, что он все чаще участвует в публичных мероприятиях вместе с отцом, а в официальных публикациях его называют "сыном народа" и отмечают его вклад в развитие страны, в частности в области физкультурного движения и спорта. Все это дает иностранным политологам повод предполагать, что именно Сердар станет преемником нынешнего президента Туркменистана.

Однако передача власти может состояться не скоро: в сентябре 2016 года Бердымухамедов получил право на пожизненное президентство и ради него было отменено ограничение на возраст главы государства в 70 лет.

Помимо сына у Гурбангулы Бердымухамедова есть также три дочери.

Сын президента Таджикистана также уже сейчас может стать преемником своего отца: недавно парламент Таджикистана одобрил закон, снижающий возрастной ценз для кандидатов в президенты с 35 до 30 лет. В 2018 году Рустаму Эмомали исполнится 31 год, перед этим его назначили генералом и мэром Душанбе. Он стал самым молодым мэром столицы в странах СНГ:

А президент Азербайджана Ильхам Алиев в 2017 году назначил вице-президентом страны свою жену Мехрибан Алиеву. В случае если президент будет не в состоянии выполнять свои обязанности, именно к нему (или ней), а не к премьер-министру, которого назначает парламент, перейдут президентские полномочия. Алиев объяснил назначение тем, что Алиева – "профессионал, опытный и принципиальный человек, гуманист".