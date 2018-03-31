Бастрыкин пообещал родственникам погибших в Кемерове новые задержания 31.03.2018, 16:22

1,527

Александр Бастрыкин

Председатель СК РФ заявил, что в деле «Зимней вишни» появятся новые фигуранты.

Председатель СК России Александр Бастрыкин на встрече с родственниками погибших и пострадавших при пожаре в Кемерово заявил, что в деле появятся новые фигуранты, передает «Медуза».

«Следствие не ограничится лишь теми задержаниями, которые уже состоялись, — круг лиц будет расширяться», — сказал он.

Сейчас по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» арестованы семь человек. Это управляющая торгового центра Надежда Судденок, технический директор Георгий Соболев, охранник Сергей Антюшин, сотрудник и руководитель компании по обслуживанию пожарной сигнализации Александр Никитин и Игорь Полозиненко, гендиректор компании-владельца ТЦ Юлия Богданова и бывший руководитель областного госстройнадзора Танзилия Комкова.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. В результате, по официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 40 детей. Многие из них не сумели после начала пожара выбраться из кинозалов .