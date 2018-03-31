Авиакомпания S7 запускает прямые рейсы из Гомеля в Москву 7 31.03.2018, 17:10

Полеты будут осуществляться трижды в неделю по средам, пятницам и воскресеньям.

Российская авиакомпания S7 с 1 июня открывает прямые рейсы из Гомеля в Москву. Как сообщает сайт vandrouki.by, полеты будут осуществляться трижды в неделю по средам, пятницам и воскресеньям.

Отлет из Гомеля — в 12.05, а прибытие в Москву - в 13.35. Таким образом, добраться до российской столицы самолетом можно будет за полтора часа. Из Москвы самолет будет лететь в 9.55 и прибывать в Гомель в 11.20.

На сегодня в продаже уже есть билеты на разные даты с июня по октябрь, цены начинаются от 116 евро в обе стороны с ручной кладью. Если есть багаж, то билет стоит на 50 евро дороже.

Официального сообщения об открытии рейсов S7 в Беларусь пока не было.