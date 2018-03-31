Ускорение развала 2 Михаил Ходорковский

31.03.2018, 17:23

1,765

Михаил Ходорковский

Фото: epa

Михаил Ходорковский напророчил России судьбу СССР.

Прошу прочитать безэмоциональный, но важный текст по мотивам Кемерово.

Я много десятилетий занимаюсь вопросами управления. И теоретически и практически.

Система управления в стране драматически не соответствует состояния общества, развивается от плохого к худшему и в недалеком будущем это движение ускорится.

Развал СССР во многом был предопределен именно системой управления — слишком вертикальной и слишком жесткой.

«Жесткая вертикаль» по понятной причине хороша как вербальный образ, но применительно к системе управления большой страной работает плохо — это вам не секс.

Никакие компьютеры не в состоянии отменить человеческую натуру, а мы говорим не про железо, а про управление обществом.

Нормальный человек может одновременно держать в поле зрения 7-9 задач (помощников, отвечающих за некие задачи).

Количество уровней помощников, при которых они способны обработать и донести сигнал туда и обратно без драматических искажений — 3-4. Все!

Легко посчитать, что в идеальной ситуации Путин вместе с помощниками может управлять, с получением обратной связи, 10 тыс объектов.

Что такое 10 тыс объектов в 140 миллионной стране, где каждый человек выступает во взаимоотношениях с государством многих «ипостасях» (как объект (извините за терминологию) производства, как объект в коммунальном хозяйстве, как объект медицинского обслуживания, как объект пенсионного обеспечения и так далее десятки ролей)? Мизер!

То есть даже в лучшем случае президент вместе со всей командой, которой он реально способен управлять, «видит» одну стотысячную взаимоотношений, которые возникают между людьми и той структурой, за которую он отвечает.

Реальность еще хуже: Путин не гений управления, а старый человек, со своими проблемами, да еще увлеченный внешней политикой, помощники тоже не идеал, а соответственно фактическое количество объектов управления внутри страны для Путина и его помощников от 500 до 1000.

Что это означает практически? В полумиллионном Кемерово он на самом деле видит только одного-двух человек и отслеживает решение ими двух задач. Догадайтесь каких? Правильно!

Голоса на выборах и отсутствие шума.

Кемерово в контексте пожарной охраны? Да он вообще никогда про это всерьез не думал!

В нормальной системе управления такие объективные, человеческие ограничения обходятся через то, что называют «правовое государство» — то есть независимо, без вмешательства Путина и его помощников, отслеживаемые правила. Через сильное правительство, ответственное перед парламентом, зависимым от избирателя. Через «местное, региональное самоуправление» — то есть независимые от Путина и его помощников центры самостоятельного принятия решений, ответственные, как и Путин, только перед избирателем.

Но для этого необходима местная власть, зависимая только от избирателя, необходимы независимые суды, настоящий парламент, сильное правительство и так далее. То есть все, что Путин так не переносит. У нас ведь даже как бы правительство и парламент как бы отвечает только перед тем же Путиным!

Фактически страна не разрушилась еще только потому, что никакой «жесткой вертикали» нет, а есть территориальные и отраслевые «вотчины», управляемые «наместниками» по своему усмотрению, отвечающие перед Путиным и его помощниками за бабло, за голоса и за тишину.

И не отвечающие в остальном ни перед кем, если только взбешенное население не начинает слишком сильно шуметь.

Но это лучше, чем вообще никакого управления! То есть мы тонем с некой постоянной скоростью (это видно по развалу науки, образования, медицины, по темпам экономического роста, которые вдвое ниже чем среднемировые… То есть всего, что требует современного, не просто «какого то» управления).

Сейчас он начнет «закручивать гайки», поскольку слышал легенду, что у Сталина так работало.

Во-первых не работало, во вторых потребности общества и производства были несравнимо ниже.

То что мы получим? Ускорение развала.

Что делать?

Глобально, без смены системы, ничего не сделать. Но локально мы можем попробовать защитить хоть самые уязвимые точки. Точки от которых зависит безопасность людей. Отследить те же проблемы экологии, пожарной безопасности, медицины и переводить их путем большого шума в первые строчки приоритетов.

Нам, гражданскому обществу, этим стоит всерьез заняться.

Михаил Ходорковский, Facebook