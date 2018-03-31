Ольга Корбут: Московский музей отказался вернуть мне украденную медаль 6 31.03.2018, 17:30

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Ольга Корбут

Золотую медаль у легендарной белорусской гимнастки украли 46 лет назад.

Белорусская гимнастка Ольга Корбут, являющаяся четырехкратной олимпийской чемпионкой, рассказала, что московский музей спорта отказался вернуть ей медаль с Олимпиады-1972. Золотую медаль у спортсменки украли 46 лет назад.

"Вернулась домой из Москвы, где очень повеселилась. Даже нашла одну из своих золотых медалей с Олимпиады-1972 в музее спорта. Она была украдена у меня всего через несколько дней после завоевания, и я искала ее в течение 46 лет. Музей отказался вернуть мне ее, заявив, что это собственность Российской Федерации. Они подтвердили, что это моя медаль, потому что на обратной стороне написано мое имя. Когда-нибудь я верну ее, мой бой не окончен", — как передает "Чемпионат", отметила Корбут.

На Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году Корбут завоевала золото в вольных упражнения, на бревне и в командном первенстве. Также Корбут выиграла золотую медаль через четыре года на Олимпиаде в Монреале. С начала 90-х спортсменка живет в США.