Фотофакт: В Малиновке в подъезде дома появилась парковка для мотоцикла 7 31.03.2018, 18:06

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ФОто: onliner.by

Красный спортбайк уютно примостился под лестницей.

Что делать, если на парковке во дворе не хватает места? Искать другую возможность припарковаться там, где это разрешено. «Ну или загоняй в квартиру», — пошутил кто-то в комментариях. Один пошутил, а другой поверил. Жильцы многоквартирного дома в минском микрорайоне Малиновка столкнулись с тем, что в подъезде парковочное место себе организовал мотоциклист.

Один из читателей рассказал корреспонденту Onliner.by, что в подъезде дома номер 6/1 по улице Есенина появилась парковка для мотоцикла. Красный спортбайк уютно примостился под лестницей.

— По некоторым сведениям, мотоцикл в подъезд затаскивает человек, который снимает здесь квартиру. Наверное, затянуть его домой сил не хватает, так что мотоцикл стоит по лестницей, — отметил собеседник.

ФОто: onliner.by

Мы не нашли в Правилах дорожного движения пункта, который бы подходил ситуации: все-таки это не дорога, не тротуар, не зеленая зона. Поэтому последнее слово, вероятно, останется не за ГАИ, а за организацией, которая отвечает за состояние подъезда, — в данном случае, вероятно, за ЖЭСом.

Пункт 16.6 постановления Совета министров Республики Беларусь «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений» запрещает загромождение коридоров, лестничных маршей и площадок, проходов, запасных выходов и других вспомогательных помещений.

— Полагаю, жильцов не может устраивать, когда подъезд превращается в парковку транспортного средства отдельного гражданина. Кроме того, от мотоцикла довольно чувствительно пахнет бензином. Теперь волей-неволей обращаешь больше внимания на пожарную безопасность и пути эвакуации в случае возгорания. А что будут делать жильцы целого подъезда, если этот самый мотоцикл загорится на пути к единственному выходу из дома? — спрашивает читатель.