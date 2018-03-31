Капский: Из Глеба может получиться хороший руководитель для белорусского футбола 7 31.03.2018, 18:11

Председатель правления БАТЭ выразил мнение, что Александр Глеб в будущем может стать хорошим руководителем.

Председатель правления БАТЭ Анатолий Капский на предсезонной встрече с болельщиками объяснил, почему завершивший карьеру Виталий Родионов пошел по менеджерской стезе, а также выразил мнение, что Александр Глеб в будущем вполне может стать хорошим руководителем.

- Может быть, стоит в будущем включить в тренерский штаб БАТЭ Виталия Родионова и Александра Глеба? У обоих есть характер и огромный опыт.

- Родионов сделал свой выбор. Ему предлагалось войти в тренерский штаб. Виталий отказался, сказав, что предпочел бы трудиться на поприще менеджера. И я принял его решение. Родионову интересна та работа, которой занимается сегодня. А мне интересны люди со своим мнением, готовые отстаивать собственную точку зрения. У Виталия на все свое мнение — и с ним тяжело дискутировать. Уверен, в этих спорах мы всегда будем находить верное решение.

Думаю, у Александра Павловича тоже цели другие. На мой взгляд, из Глеба может получиться хороший руководитель для белорусского футбола. Он очень хорошо знает футбол, видел его развитие в разных странах, имеет множество полезных связей, владеет иностранными языками, — цитирует Капского официальный сайт БАТЭ.