Ошибка болгарского премьера
- Виталий Портников
- 31.03.2018, 18:15
- 3,622
Кремлю не нужен «нейтралитет», ему нужна солидарность с его темными делишками.
Болгарский премьер-министр Бойко Борисов заявил об окончательном отказе его страны от высылки российских дипломатов. По мнению Борисова, его страна продемонстрировала солидарность с Великобританией, когда отозвала своего посла из Москвы для консультаций (посол вернется уже 8 апреля). А теперь Софии нужно "сохранять канал коммуникаций" с Москвой?
Ох уж этот канал коммуникаций! Борисов делает такую же ошибку, какую часто делали до него некоторые украинские политики, уверовавшие, что если они будут выступать за "нейтралитет" и "внеблоковость" своей страны, то в России их сразу и полюбят.
А Кремлю не нужен "нейтралитет", ему нужна поддержка и солидарность с его темными делишками. Поэтому Бойко Борисов для Москвы - все равно предатель и американский наймит, будет он высылать российских чекистов из посольства или оставит их в покое.
И когда лидер болгарской пророссийской оппозиции, социалиста Корнелия Нинова восхищенно кричит "йес" в ответ на решение своего оппонента-премьера, я бы на месте Борисова задумался: может ли он выиграть соревнование за путинское расположение у тех, кто продемонстрировал готовность соглашаться с любым капризом Москвы и игнорировать болгарские национальные интересы?
Ведь Путину нужно именно это - коррумпированные марионетки, а не рассудительные сторонники "канала коммуникаций"!
Виталий Портников, Facebook