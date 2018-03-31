Ошибка болгарского премьера Виталий Портников

31.03.2018, 18:15

3,622

Виталий Портников

Кремлю не нужен «нейтралитет», ему нужна солидарность с его темными делишками.

Болгарский премьер-министр Бойко Борисов заявил об окончательном отказе его страны от высылки российских дипломатов. По мнению Борисова, его страна продемонстрировала солидарность с Великобританией, когда отозвала своего посла из Москвы для консультаций (посол вернется уже 8 апреля). А теперь Софии нужно "сохранять канал коммуникаций" с Москвой?

Ох уж этот канал коммуникаций! Борисов делает такую же ошибку, какую часто делали до него некоторые украинские политики, уверовавшие, что если они будут выступать за "нейтралитет" и "внеблоковость" своей страны, то в России их сразу и полюбят.

А Кремлю не нужен "нейтралитет", ему нужна поддержка и солидарность с его темными делишками. Поэтому Бойко Борисов для Москвы - все равно предатель и американский наймит, будет он высылать российских чекистов из посольства или оставит их в покое.

И когда лидер болгарской пророссийской оппозиции, социалиста Корнелия Нинова восхищенно кричит "йес" в ответ на решение своего оппонента-премьера, я бы на месте Борисова задумался: может ли он выиграть соревнование за путинское расположение у тех, кто продемонстрировал готовность соглашаться с любым капризом Москвы и игнорировать болгарские национальные интересы?

Ведь Путину нужно именно это - коррумпированные марионетки, а не рассудительные сторонники "канала коммуникаций"!

Виталий Портников, Facebook