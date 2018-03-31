Профессии будущего: на кого учиться, чтобы стать успешным 8 31.03.2018, 18:30

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Эксперты видят три основных направления, где в ближайшие годы будут нужны свежие специалисты.

“Кем хочешь стать?” Каждому хоть раз приходилось отвечать на этот вопрос. Задай себе его еще раз. Космонавтом? Балериной? В детстве мы не учитываем одну деталь, которая вмешивается в мечты после получения диплома: хочу быть тем, кому точно заплатят. И много, пишет cosmo.com.

А вот тут начинается самое интересное. Потому что платят только за то, что нужно именно сейчас. Лет двадцать назад самой гладкой дорогой в жизни считалась карьера экономиста или юриста. Отечественные вузы откликались на запрос и активно выпускали молодых специалистов. Но в таком количестве, что работы на всех просто не хватало. Более смышленые старались переквалифицироваться, а другие – устроить личную жизнь за счет уже состоявшихся экономистов или юристов. Еще одна картинка из прошлого: лифтер в нарядной ливрее с золотыми пуговицами. Очень нужный человек был для тех, кто не умел пользоваться лифтом. Где лифтеры сейчас?

Технический прогресс приводит к тому, что часть профессий просто исчезает. Или их применение видоизменяется. Как все, что связано с театром, например. Появляются новые профессии. Доходные. Престижные. Востребованные. Эксперты видят три основных направления, где в ближайшие годы будут нужны свежие специалисты.

КИБЕРВСЕ

“Даже у филолога всегда есть шанс стать айтишником” – мемы как бы намекают тем, кто все еще надеется обойтись без компьютера, что не получится. Глупо идти против повальной автоматизации. По мнению специалистов, основная тенденция – объединение социальных и технологических процессов. Если ты мечтала стать детективом, то сделай поправку на цифровой мир: будешь кибердетективом. Хочешь создавать ультрасовременные здания – начни с 3D-проектов онлайн.

Фото: getty images

IT-специалисты. По прогнозу экспертов из Oxford Martin School, уже в ближайшие 20 лет 45% рабочих мест заменят роботами или программируемыми устройствами. Повысятся требования даже к офисному планктону: преимуществом станет умение написать какую-нибудь программку, а не только оформить электронное письмо. Милый бонус: Анна Владимирская, хедхантер, подсказывает, что главный плюс для девочек в IT это то, что девочек в IT мало.

Робототехники. Глобальный тренд – переход на автопилотирование. Тысячи водителей такси и дальнобойщиков заменят драйверы-роботы. В медицинской практике уже проводят операции с помощью роботизированных систем Da Vinci. Инженеры-инноваторы будут нарасхват. Но чтобы создавать подобные механизмы, нужно не только собирать LEGO-города – потребуются знания в смежных областях.

Специалисты по искусственному интеллекту. Фантасты красочно обрисовали, чем грозит человечеству восстание машин. Однако от идеи создать самосовершенствующуюся систему никто не отказался. Пока внедряются бытовые варианты в виде “умного дома”, в научных центрах изучают риски функционирования таких систем. И чуть позже понадобятся эксперты по контролю искусственного интеллекта.

БИОТЮНИНГ

По скорости развития и востребованности бионауки конкурируют только с информационными технологиями. Все, что накопит IT-индустрия, выплеснется на людей. На 3D-принтерах уже пытаются печатать органы для пересадки. А можно ведь и вживить какой-нибудь чип, который вырастит новый зуб или улучшит зрение. К тому все идет.

Биоинженеры. Специалисты, которые будут изменять свойства живых организмов. Пресловутые ГМО – это только начало. Почему бы не внедрить в человеческую ДНК такой ген, чтобы не было кариеса? В перспективе – разработка искусственных органов и создание супертаблеток для суперсилы.

IT-генетики. Кого ждем: мальчика или девочку? Кого захотим, того и будем ждать. В силах IT-генетика запрограммировать гены под заданные параметры. А генотерапия займется исправлением ошибок природы, устраняя причины наследственных заболеваний.

Нанотехнологи. Мир инноваций и разработок перемещается на наноуровень – уровень объектов размером 0,0000000001 мм. Теперь все жизненно важные процессы проходят в этой микровселенной. Чтобы ею управлять, нужны знания биологии и химии.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Информационные технологии вытесняют ручной труд. Представь, что на фабрике, где собирали, скажем, детские игрушки, установили автоматизированные линии. Двух-трех людей оставят для контроля процесса производства. А куда денутся тысячи других работников? В такой ситуации спросом будут пользоваться те, кто поддержит в кризисный момент, поможет выбрать новую дорогу и обучит новым навыкам.

Психологи, консультанты по профориентации. Быть нужным – наша базовая потребность. Задействованы будут специалисты, способные исправить невостребованность других.

Миротворцы, социальные работники. В глобальном масштабе все заметнее трещина между разными культурами. В какой-то тысяче километров друг от друга существуют аборигены в набедренной повязке и жители мегатехнологичной Японии. Пока островитян устраивает их уклад, помощь в изменении их жизни не нужна. Но многие страны просят о технологической поддержке. И кому-то придется заняться вопросами гармонизации отношений между культурами.

Преподаватели. Век живи – век учись! Эта пословица гениально отражает потребности сегодняшнего дня. А как иначе приспособиться к новой реальности? Нас накроет волна массового переобучения. Как в начале ХХ века: строились заводы и тут же создавались профтехучилища, чтобы подготовить бывших аграриев к станкам. Возникнет потребность в менеджерах образовательных траекторий – специалистах, которые из огромной палитры курсов выберут нужные для конкретного человека. Работа на стыке психологии и педагогики.

Клиент- и сейлс-менеджеры. Исследователи US Bureau of Labor Statistics собрали все существующие тренды, проанализировали их и выдали отчет о профессиях будущего. В первой двадцатке – специалисты по работе с людьми. Машинам можно поручить любой систематизированный процесс. Но первый же терминатор споткнется о женскую логику. А если даму еще нужно убедить что-либо купить, тут только такой же теплый и родной сможет объяснить, почему эти с крылышками в определенные дни месяца надежнее. Растет клиентоориентированность.

Юристы. В топе останутся только те, кто умеет “решать вопросы”. Технологии вряд ли смогут отнестись с пониманием к нарушениям брачного договора. А для отсуживания штрафов скрипты уже написаны, и лишний раз с героями парковки никто беседовать не будет.

Аналитики. Data Science. Конечно, огромные базы данных обрабатывают машины. Но собирают их, формируют нужные задания и применяют результаты обработки люди. Особенно будут востребованы специалисты с так называемым helicopter view. То есть те, кто способен оценить ситуацию с разных сторон, а не только в ее узком сегменте. И, соответственно, выбрать наиболее удачную стратегию для решения того или иного вопроса.