The Telegraph: Лондон намерен закрыть российское торгпредство 4 31.03.2018, 18:51

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Власти Великобритании намерены закрыть российское торговое представительство в Лондоне.

Власти Великобритании намерены закрыть российское торговое представительство в Лондоне в ответ на требование Москвы уравнять численность состава дипломатических миссий в двух странах. Об этом сообщает graniru.org со ссылкой на The Telegraph.

"Кремль нагнетает словесную войну, заявляя, что еще больше британских дипломатов должны быть высланы", - отметил источник в британском правительстве. При этом он назвал торгпредство "логовом шпионов".

Всего в Великобритании расположены четыре российских дипломатических объекта - посольство, консульство, торгпредство и загородная усадьба.

"Важно помнить, почему этот кризис возник. Это использование химического оружия на улицах Великобритании", - заявил британский посол в Москве Лори Бристоу. После отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим ядом Британия выдворила 23 российских дипломатов. Российские власти ответили высылкой такого же количества сотрудников британских дипмиссий и прекратила работу Британского совета.

В пятницу в аэропорту Хитроу британские таможенники досмотрели самолет "Аэрофлота", прибывший из Москвы, сообщает Би-Би-Си. С каким расследованием связан досмотр лайнера, не уточняется. Самолет А-321 с бортовым номером VP-BOC совершал рейсы по маршруту Лондон-Москва-Лондон 26 февраля и 5 марта.

Представитель МИДа России Мария Захарова назвала досмотр провокацией, которая потребовалась британским властям, чтобы "спасти свою репутацию, капитально подорванную в связи с делом Скрипалей". Российское посольство в Лондоне направило в британский МИД ноту протеста.

В четверг в российский МИД был вызван Бристоу, "которому был заявлен решительный протест в связи с провокационными и ничем не обоснованными действиями британской стороны, инспирировавшей безосновательную высылку российских дипломатов из целого ряда государств". В МИДе Бристоу заявили, что в течение месяца число сотрудников британского посольства и консульств в России должно сократиться до числа сотрудников российских диппредставительств в Великобритании.

На этой неделе о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией объявили 25 европейских государств - 18 стран Европейского союза, а также Албания, Македония, Норвегия, Черногория, Украина, Молдавия и Грузия.

Решение выдворить 60 российских дипломатов приняли США. Канада высылает четверых дипломатов, Австралия - двоих.

Кроме того, НАТО лишило аккредитации семерых членов российского представительства, а еще троих отказалось аккредитовать на последующий период. За счет этого штат российского представительства при НАТО сокращен на треть - с 30 чиновников до 20.В общей сложности в Москву вернутся 153 российских дипломата.

Россия категорически отрицает все обвинения в причастности к отравлению Скрипалей.

В среду глава российского МИДа Сергей Лавров объявил о выдворении 60 американских дипломатов и закрытии генконсульства США в Петербурге. В четверг послам 23 государств объявили о высылке в общей сложности 59 сотрудников их дипучреждений, в соответствии с количеством выдворенных странами российских дипломатов. При этом МИД оставил за собой право принять ответные меры к Бельгии, Венгрии, Грузии и Черногории, которые присоединились к высылке россиян "в последний момент".