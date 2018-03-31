В Полоцке 60-летняя женщина «заминировала» торговый центр

В Полоцке 60-летняя женщина «заминировала» торговый центр5
- 31.03.2018, 19:00
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Женщина позвонила в милицию и сообщила, что возле ТРЦ «Манеж» припаркован заминированный автомобиль.
Об этом сообщает УВД Витебского облисполкома.
Звонок с сообщением о заминированном автомобиле возле торгово-развлекательного центра «Манеж» в Полоцке поступил 31 марта около 14.00.
К торговому центру выехали сотрудники милиции, спасатели и саперно-пиротехническая группа. Из здания были эвакуированы покупатели и работники торгового центра.
Взрывоопасных предметов и устройств ни в торговом центре, ни на прилегающей территории обнаружено не было.
«Минера» быстро нашли — им оказалась 60-летняя жительница Полоцка. В настоящий момент дается правовая оценка ее действиям.
Напомним, что за заведомо ложное сообщение об опасности грозит уголовная ответственность и лишение свободы сроком до пяти лет.