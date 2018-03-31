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«Викинг» белоруса Андрющенко стал чемпионом Эстонии

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  • 31.03.2018, 19:06

Ранее другой белорусский тренер Андрей Гусов выиграл хоккейный чемпионат Польши.

Таллиннский «Викинг» стал чемпионом Эстонии, передает «Трибуна».

В финальной серии «Викинг» победил «Калев» – 3-1. Главным тренером таллинской команды работает белорус Игорь Андрющенко.

Также в составе «Викинга» играли два белорусских хоккеиста – защитник Андрей Юзленко и нападающий Роман Коленчуков.

В последний раз таллинцы становились чемпионами в сезоне-2013/14.

Как ранее сообщал Charter97.org, белорусский тренер «Тыхы» Андрей Гусов выиграл чемпионат Польши.


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