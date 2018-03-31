Шварценеггер очнулся после операции и произнес: «I’m back»6
- 31.03.2018, 19:13
- 1,775
Арнольду Шварценеггеру 30 марта сделали операцию на сердце.
70-летнему актеру и политику заменили легочный клапан, с которым он жил с 1997 года, передает «Медуза».
Операция прошла успешно. По утверждению пресс-секретаря Шварценеггера, первыми его словами после наркоза были «Iʼm back» («Я вернулся»).
Update: @Schwarzenegger is awake and his first words were actually “I’m back”, so he is in good spirits. https://t.co/bJ4pxqS8l6— Daniel Ketchell (@ketch) 30 марта 2018 г.
Представитель актера также заявил, что процедура была плановой и проводилась с помощью катетера. Первоначально сообщалось, что это была экстренная операция на открытом сердце.
«Iʼll be back» («Я вернусь») — культовая фраза, которую герой Арнольда Шварценеггера говорил в серии фильмов «Терминатор» (и которую актер пародировал во многих других фильмах). В фильме «Терминатор 3: Восстание машин» он сказал «Iʼm back» («Я вернулся»).