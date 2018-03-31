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Шварценеггер очнулся после операции и произнес: «I’m back»

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  • 31.03.2018, 19:13
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Арнольду Шварценеггеру 30 марта сделали операцию на сердце.

70-летнему актеру и политику заменили легочный клапан, с которым он жил с 1997 года, передает «Медуза».

Операция прошла успешно. По утверждению пресс-секретаря Шварценеггера, первыми его словами после наркоза были «Iʼm back» («Я вернулся»).

Представитель актера также заявил, что процедура была плановой и проводилась с помощью катетера. Первоначально сообщалось, что это была экстренная операция на открытом сердце.

«Iʼll be back» («Я вернусь») — культовая фраза, которую герой Арнольда Шварценеггера говорил в серии фильмов «Терминатор» (и которую актер пародировал во многих других фильмах). В фильме «Терминатор 3: Восстание машин» он сказал «Iʼm back» («Я вернулся»).


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