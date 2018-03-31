Путин, повелитель зомби 1 31.03.2018, 19:45

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Сказка о царе, кокаине и бандитах.

Возникший в 2015 году сайт "Путинизм как он есть" был задуман как энциклопедия путинского режима. Здесь публикуются статьи о темных сторонах биографии президента, о его колоссальном бизнесе, о сказочно разбогатевших друзьях и "пехотинцах", о том, как Путин участвовал в жизни "бандитского Петербурга".

Имя автора этих увлекательных статей до сегодняшнего дня не было известно. Впервые создатель сайта "Путинизм" Артем Круглов решил рассказать "Радио Свобода" о своих расследованиях.

– Артем, как возник проект “Путинизм”? Каковы его цели?

– Главной причиной стало желание разобраться, кто такой на самом деле Путин и режим, который он построил в РФ. К сожалению, реальная картина до сих пор до конца не известна, многое скрыто, намеренно запутано пропагандой. Хотя мистификация биографии диктатора – это, наверное, свойство любой диктатуры.

– Что такое путинизм? Это идеология, вроде ленинизма?

– Это идеология диктатуры Третьего мира. Что-то типа мобутизма в Конго (он же Заир) в свое время. Если сравнить, очень похоже. Диктатор Мобуту лет тридцать сидел в этой стране, имея безграничную власть, воруя все, что плохо лежит, но без конца внушая своим подданным, что это и есть “традиционные ценности банту” (племена банту – коренное население Конго). Сравните с Путиным: та же личная власть без конца и края, безудержное обогащение его самого и его клана. И при этом постоянная болтовня, что это и есть “особый путь России”. Правда, у Мобуту не было ядерной кнопки и “Новичка”.

Некоторые считают, что путинизм – это фашизм в русском варианте, для кого-то путинизм – это неосовок, реванш КГБ за 1991 год. Для меня – это мобутизм, примитивно скроенная идеологическая обертка для вполне “африканской” клептократии на северной почве.

Мобуту Сесе Секо

– Вы обращаете внимание, в первую очередь, на события 90-х годов, когда Путин и не помышлял о кресле президента. Скептик скажет: это было давно, время было такое, а сейчас Путин – совсем другой человек. Что вы ему ответите?

– Что такое 90-е? Это время, когда у Путина впервые появилась власть. Он пришел в политику, стал вице-мэром Петербурга, в то время – криминальной столицы России. Власть – это испытание, человек раскрывается во многом, обнажается то, что раньше было скрыто, подавлено. И как он раскрылся, с какими людьми он вел дела? Например, афера “Сырье в обмен на продовольствие”, о которой много писала Марина Салье. Когда в 1992 вывезли за границу сырье из госзапасов, чтоб купить продукты для горожан. Сырье вывезли, а деньги украли.

Посмотрите на даты лицензий на вывоз сырья, который выдавал Путин и его комитет в мэрии – последняя неделя декабря 1991 года, первые 2 недели 1992 года. Красный флаг только спустили над Кремлем, а они там уже с цепи сорвались. И люди, которые участвовали в этой афере? Тимченко, например. Он тогда на Киришском НПЗ сидел, на экспортных операциях, 150 тысяч тонн нефтепродуктов ушло в рамках лицензии, выданной комитетом Путина. Кто теперь Тимченко? Разве Путин порвал с 1990-ми?

Или приватизация топливных активов в Петербурге в 1990-е. Это же гангстерский сериал был. С тамбовской ОПГ Петербурга в главной роли, и с участием Путина тоже. На Радио Свобода в свое время была целая серия публикаций про фирму “Совэкс”. В 1996 году ей отдали заправочный комплекс для самолетов в Пулково (распоряжением Путина). Эта же фирма участвовала и в создании Петербургского нефтяного терминала (ПНТ) в 1995 году. Это канал вывоза нефтепродуктов через порт Петербурга. Это все лакомые куски, очень доходные места.

Кто контролировал “Совэкс”, ПНТ? Криминальные авторитеты, Трабер по кличке “Антиквар”, Сергей Васильев. И примкнувший к ним финансист Дмитрий Скигин, работавший с бандитами. Прибыль выводили в офшоры. Об этом рассказывал ваш собеседник Максим Фрейдзон – приятель Скигина и участник этих событий. Общаком и центром расчетов у бандитов был офшор “Горизонт Интернейшнл Трейдинг” в Лихтенштейне. Директор там был англичанин, Грэхем Смит, спец по офшорным делам, большой друг тамбовской братвы.

То есть Путин отдал ценнейшие, самые выгодные активы ТЭК в городе бандитам. На чем была выстроена еще и целая офшорная схема по выводу прибыли за рубеж. И как утверждает Фрейдзон, Путин там был в доле. В лихтенштейнском общаке была и его “трудовая копейка”.

Когда вышли эти интервью с Фрейдзоном, если помните, то упомянутые им люди – участники бандитской приватизации в Питере (или их наследники) встретили всё в штыки. Мол, это вымысел, не было такого. Но как быть с расследованием в Монако в 1999–2000 годах в отношении Трабера и Скигина по подозрению в отмывании денег? Обоим был в итоге закрыт въезд в это княжество навсегда. Детали этого расследования позднее обнародовал Роберт Эринджер, бывший глава разведки Монако. И они, в целом, совпадают с тем, что говорит Фрейдзон.

Власти Монако “пробили” все бандитские тамбовские офшоры у себя в стране и в Лихтенштейне. Кто, чего и как. С Лихтенштейном там был налажен обмен информацией, Эринджер занимался этим как раз.

И расследование показало, что ПНТ контролировала тамбовская ОПГ. Что прибыль они действительно уводили в Лихтенштейн, потом в Монако и отмывали в Европе. И “Горизонт Интернейшнл Трейдинг” там тоже есть, как неотъемлемая часть схемы. И Грэхем Смит тоже есть. Его Роберт Эринджер назвал “главным у Путина по Лихтенштейну”, ответственным за его долю. Всё как говорит Фрейдзон. Причем он и Эринджер никак не связаны друг с другом.

Фрагмент полицейского досье Монако на Скигина. Указано, что Скигин работает с Трабером, что Петербургский нефтяной терминал – это “русская мафия”, и офшор “Горизонт” – тоже.

И вот вопрос: а где теперь эти люди – Трабер, Васильев, с кем Путин “мутил” в морском порту и в Пулково? Они миллиардеры. И прекрасно себя чувствуют.

Трабер в международном розыске по делу русской мафии в Испании, но никто его выдавать не собирается. Живет в Питере. В 2006 году его люди и люди Путина на пару купили Выборгский судостроительный завод, наварили там неплохо потом на распиле заказов “Газпрома”. Алексей Миллер, который работал на Трабера в порту во второй половине 1990-х, – глава “Газпрома”.

Васильев тоже в шоколаде, дворец построил в Вырице, копию Екатерининского дворца в Царском селе. Построил в 2000-х годах, заметьте. Нефтяной терминал под ним, откуда и дворцы. “Новая газета” писала в свое время, что Сечин у него теперь в доле через анонимные офшоры, чуть ли не 30% у него. Но, даже если так, Сечин тоже из бандитского Петербурга. Все свои.

Что-то не похоже, что Путин порвал с 90-ми, со своими друзьями и подельниками по тем временам. Я бы сказал, наоборот, девяностые никуда не делись, они вышли на новый уровень.

– А как возник контакт чиновника мэрии и гангстеров “бандитского Петербурга”?

– Ну, если начальником безопасности у Трабера был, например, чекист Корытов, сослуживец Путина по ленинградскому КГБ. Что еще надо для “контакта”?

Был в течение ряда лет в интернете такой видеоблоггер, делал ролики на Ютубе под псевдонимом Сергей Гесс (настоящая фамилия у него другая). Это охранник Трабера в 1988–91 годах. Очень занятный парень. Трабера он называет “величайшим человеком”, который делал в бандитском Петербурге “величайшие дела”. И он там вспоминает, как Путин приходил к Траберу году в 1991-м “за советом”. В его антикварный магазин на Петра Лаврова (ныне Фурштатской), где была штаб-квартира Трабера в то время.

Путин пришел, а “шеф” был занят и не принимал. И Путин ждал в подсобке, пока его примут, вместе с охранниками и другой обслугой. Это начало 90-х. Что изменилось теперь? Расклад сил, кто к кому ходит. Но по сути все тоже.

Ну и, кроме того, конечно, менталитет, в случае Путина, я думаю. “Ленинградская улица меня научила”. Мочить в сортире, замучаетесь пыль глотать, шило в стену и на боковую. Тренер по дзюдо Лёня-Спортсмен опять же. Которого в недавнем фильме “Дождя” один из его знакомых (Петр Тарханов) описывает не иначе как урку на понтах. Этот тренер (Леонид Усвяцов) был уголовным авторитетом, он оказал большое влияние на юных Путина и Ротенберга.

– Ваш очерк про Лёню-Спортсмена вызвал большой скандал на “Эхе Москвы” в 2015 году.

– Да, Виктор Шендерович процитировал как-то “Путинизм” в прямом эфире “Эха Москвы”. Материал назывался “Соратники по борьбе”. Про то, что наставником Путина по дзюдо был рецидивист Лёня-Спортсмен. Колоритный персонаж, 20 лет в сумме по тяжким статьям, а в перерыве между двумя ходками он работал тренером в ДСО “Труд” в Ленинграде. Путин отзывался о нем с большим пиететом в своей автобиографии “От первого лица”.

В 1990-х этот тренер тоже был бандитом, и его убили в разборках в 1994 году. На его могиле выбито стихотворение его собственного сочинения: “Две палки в ливерный рубец”. Что это значит на блатной фене, объяснять не надо. Фото могилы этого тренера потом обошло весь интернет.

В эфире прозвучало и то, что Лёня-Спортсмен для Путина был больше чем тренер. Даже в институт (на юрфак ЛГУ) он его устроил по своим связям – через спорткафедру, о чем есть воспоминания их общих знакомых. Ну а потом Шендерович сказал в эфире, что отсюда, видимо, идут и уголовные повадки Путина: “дивная поэтика его языка”, постоянный блатной жаргон с высоких трибун. Ну чего, вполне логичный вывод.

На следующий день интервью с Шендеровичем с сайта радиостанции убрали. Вообще целиком, всю программу. Возник скандал, действительно. Плюсом этой истории с цензурой на “Эхе” было то, что после нее про тренера Лёню-Спортсмена узнали все. "Эффект Стрейзанд" или как это там называется?

– О петербургском периоде Путина много написано, но все равно осталось много белых пятен. Какие эпизоды, на ваш взгляд, стоило бы расследовать?

– Кокаин, дело фирмы SPAG, убийство Маневича в 1997-м, когда была борьба за порт. Убийство Капыша в 1999-м. Это был конкурент местной бензиновой монополии ПТК, созданной Путиным. Ее контролировали тамбовские бандиты. Президентом ПТК на тот момент был Смирнов, близкий друг Путина, финансист тамбовской ОПГ и председатель кооператива “Озеро”. Вице-президент – Кумарин (Кум). У Путина была доля в ПТК – 5%, записанные на друга по дзюдо Хмарина.

– А из историй XXI века?

– “Ландромат”, например. 20 миллиардов долларов были выведены в офшоры в 2011–13 годах по молдавской схеме, через так называемую “банковскую группу Григорьева”. Григорьев – это товарищ, который весьма близок к подольской ОПГ, одной из самых мощных в России. Ее казначей даже, есть такое мнение. А компаньоном у Григорьева в его банках был двоюродный брат Путина – Игорь Путин. Это как так получилось?

Или, например, кто хозяин “Сургутнефтегаза”? Это вообще беспрецедентный случай: компания с добычей 60 млн тонн нефти в год и 34 миллиардами долларов на счетах (она много лет не тратит прибыль, а копит деньги в банках). Так вот эта компания неизвестно кому принадлежит. Владельцы держатся в строжайшей тайне как минимум с 2003 года. Браудер за это пострадал, кстати, он же требовал раскрыть владельцев “Сургута” в 2004–2005 годах. И ведь таинственный владелец “Сургутнефтегаза” – это самый богатый человек в России.

– Кстати, о "Сургутнефтегазе". Вы первыми рассказали о Петре Колбине, таинственном олигархе, который был мясником в магазине, а при Путине стал экспортером сургутской нефти. Он теперь тоже под санкциями. Как Колбин сделал такую карьеру?

– Вообще, впервые про Колбина написал, по-моему, Роман Шлейнов в “Новой газете” в 2009 году. Там речь шла о том, что при Путине у “Сургутнефтегаза” сбыт его продукции вдруг стал идти через посредника – фирму “Сургутэкс” из Петербурга. Что это контора села на потоки огромной нефтяной компании, а владельцы у нее – Тимченко и некий Петр Колбин (у него было 49%). И про этого Колбина почти ничего не известно, кроме того, что до прихода Путина он был мясником в магазине где-то в Питере. Социальный лифт такой: из мясного отдела гастронома – в список “Форбс”.

Кроме того, оказалось, что Колбин вместе с Тимченко еще и совладелец фирмы “Гунвор” в Женеве, которая торгует российской нефтью на мировых рынках (причем не только нефтью “Сургутнефтегаза”, но и “Роснефти” и др.). То есть это олигарх международного масштаба.

Вопросов возникло много. По опыту лихих 90-х – если владельцы компании усиленно прячутся (как в “Сургутнефтегазе”), имеет смысл посмотреть, кто на потоках. Кто доит корову. “Доярки” и приведут вас к хозяину. Путинский дояр Тимченко – это понятно, а Колбин – кто такой?

Правда открылась случайно, когда в интернете мне попалась статья в региональной газете “Правда Севера” (Архангельск) от 17 января 2002 года.

Это было интервью с отцом Колбина. Удивительно, что его никто не прочитал раньше. Отец Колбина дружил с отцом Путина, вместе снимали дачи на лето под Ленинградом. Сыновья их тоже дружили. Путин и Петр Колбин – друзья детства.

Где-то в 1970 году отец Колбина уехал из Питера навсегда, сын остался жить в Ленинградской области, в Кингисеппском районе. Работал в магазине. Никакой он не бизнесмен, вообще человек склонный к злоупотреблению алкоголем, мягко говоря. Но когда Путин стал президентом, отец Колбина, обычный пенсионер, который жил в Архангельской области в то время, узнал по телевизору мальчика Вову – сына своего друга Спиридоныча. Написал письмо Путину. Тот вспомнил. Так у Петра Колбина началась новая жизнь: Сургут, Женева, нефтедоллары.

В 2016 году все эти удивительные приключения мясника Пети с Кингисеппского района, который помогает своему другу детства доить третью нефтяную компанию РФ (и остальных тоже), вышли на “Путинизме”. Ну а позднее телеканал “Дождь” выпустил на эту тему целый фильм, если помните.

Петр Колбин

Вы спрашивали, изменился ли Путин по сравнению с 90-ми? Посмотрите на эту сургутскую историю. Это же классика 90-х. Забрать предприятие под себя, хозяев спрятать в офшорах, “кольцевых схемах”. На потоки посадить своих людей. И доить. Так и делали бандиты с захваченными активами. Только теперь масштабы другие.

– Вы упомянули кокаин. Согласитесь с Максимом Фрейдзоном в том, что нынешний аргентинский скандал связан с давними историями 90-х годов, а трафик кокаина с приходом Путина к власти стал государственным предприятием?

– Думаю, что ваш собеседник был прав. Восхождение Путина к власти – дорога, усыпанная белым порошком. Ну смотрите, немного истории просто. В феврале 1993 года в Выборге был задержан контейнер с тонной кокаина. Порошок был запаян в банки с тушенкой. Контейнер ехал из Колумбии окольным путем в Бельгию, в Антверпен.

Это был “балтийский канал” картеля "Кали". Грузы из Колумбии вызывали повышенное внимание в портах Западной Европы, вот их и завозили окольным путем – через Питер и еще через Гданьск. Этот конкретный контейнер с тушенкой “вели” от самой Колумбии. Это была операция “Акапулько” Интерпола. Везде было дано указание: груз не задерживать, дать дойти до Антверпена. Там его ждала “русская мафия” из бывших советских граждан.

И вот в нарушение указаний Интерпола груз задержали в Выборге. Фактически сорвали операцию Интерпола. Кто это сделал? Черкесов, путинский друг, глава ФСБ (тогда – МБ РФ) в Питере в то время. Ну и Виктор Иванов, который начальником отдела по борьбе с контрабандой был. Кокаин причем не уничтожили сразу, как положено, а увезли куда-то в Москву “на переработку”, где он и пропал. При Путине-президенте Черкесов был много лет главой Госнаркоконтроля, и Виктор Иванов тоже был главой этого ведомства в 2008–2016 годах.

Ну а дальше смотрим материалы суда по делу Литвиненко в Лондоне. Его убили потому, что он собирал досье на Виктора Иванова и его дела в Питере. Литвиненко выяснил, что Иванов курировал весь транзит кокаина в порту с помощью близкой ему тамбовской ОПГ. Неплохой глава Госнаркоконтроля у Путина. Если он крышевал кокаин в Питере в 1990-е, можно только представить, как он развернулся на таком-то посту в 2000-х.

Вы, конечно, можете сказать, что в 2016 году Путин Госнаркоконтроль разогнал. Виктор Иванов попал в опалу, его куда-то задвинули, его не видно, не слышно теперь. Но из-за чего разогнали контору Иванова? Из-за того, что его зам и правая рука генерал Аулов был объявлен в розыск Интерпола по требованию Испании – как де-факто участник тамбовской ОПГ. Я могу ошибаться, но по-моему прецедентов этому нет, чтоб в какой-либо стране замглавы ведомства по борьбе с наркотиками сам был в розыске Интерпола за связи с ОПГ. Которая, в свою очередь, связана с транзитом наркотиков. Это ли не мафиозное государство?

А теперь вернемся еще раз в Питер 1990-х. Пока там путинские друзья по КГБ и тамбовская братва ураганили с кокаином в порту, было ведь еще дело фирмы SPAG. Эта фирма была создана в 1992 году в Германии, во Франкфурте. Учредили ее Путин (от лица мэрии Петербурга), Владимир Смирнов (тот самый, который финансист тамбовской ОПГ) и адвокат из Лихтенштейна Рудольф Риттер. Официально фирма должна была искать на Западе инвесторов в питерскую недвижимость.

Адвокат Рудольф Риттер, крайний слева, фото в Петербурге в сентябре 1997 г.

И вскоре “инвесторы” появились. Да такие, что мама не горюй. Адвокат Риттер оказался уполномоченным по отмыванию денег сразу нескольких наркокартелей: картеля Кали (Колумбия), картеля “Хуарес” (Мексика) и организации братьев Очоа (это бывшие соратники Пабло Эскобара, Колумбия). Все это выяснилось, когда SPAG заинтересовалась немецкая разведка БНД, а потом и полиция в конце 90-х.

Они там обнаружили у себя международную сеть отмывателей денег, которая охватывала Германию, Швейцарию, Россию и еще ряд стран. Центр был в Лихтенштейне. Всем заправляла группа местных адвокатов. По этому поводу был подготовлен специальный доклад БНД от 8 апреля 1999 года для руководства Германии. Сначала он был секретный, но позднее для целей давления на власти Лихтенштейна (которые покрывали эту малину) с ним познакомили прессу. “Шпигель” про него написал и другие издания.

Доклад там довольно познавательный. У меня тоже есть его копия. Вот страница 11 оттуда: это про адвоката Риттера. Со своим компаньоном фон Хеебом он создал сеть предприятий в разных странах, которые предоставил в распоряжение наркокартелей Южной Америки и “новой русской клиентуры”.

Фрагмент доклада БНД от 8 апреля 1999 г., стр.11

А вот на странице 15 – про фирму SPAG. Это часть глобальной сети по отмыванию денег, созданной Риттером и его группой. Еще раз: это они про фирму, которую создавал Путин вместе с Риттером. И где Путин был зампредседателя наблюдательного совета.

Фрагмент доклада БНД от 8 апреля 1999 г., стр. 15

За докладом БНД последовало уголовное дело в Германии, полиция занялась бурной деятельностью SPAG. Нашли там деньги картеля "Кали". Кокаиновую выручку отмывали ребята. А еще там были деньги тамбовских: Кумарин заседал в совете директоров дочки SPAG в Петербурге (АО “Знаменская”). Он был тоже один из “инвесторов”. Немцы присылали следователей к Куму в Петербург, пытались его привлечь к ответственности, но это было начало 2000-х, Кума Россия в обиду не дала.

Короче говоря, в лихие 90-е Путин, как вице-мэр Петербурга и глава Комитета по внешним связям, наладил там знатные внешние связи – в SPAG пошли деньги кокаиновых картелей и тамбовской братвы. Гангстеры с разных континентов и местные бандиты совместно использовали эту фирму для своих целей.

Это плюс к историям с тушенкой и делам Виктора Иванова в порту, которые всплыли после убийства Литвиненко. И вот снова Питер, снова Путин, его окружение и опять кокаин!

Ну а теперь представьте, что какой-нибудь Гилберто Родригес Орехуэлло по кличке Шахматист, главарь картеля "Кали", становится главой местного Госнаркоконтроля, а лучше – секретарем Совета Безопасности, чтоб дергать за ниточки во всех спецслужбах и полиции. Что будет? Полный Патрушев настанет. Кокаин будут возить по суше, по морю, диппочтой, чем угодно.

Ведь что такое “аргентинские чемоданы”? Свои люди в посольстве. Свои люди вне посольства под видом фонда “русских православных меценатов”, работающего в Аргентине. Свои люди в Германии. Там сидит шеф, полковник Ковальчук под видом бизнесмена, организует процесс. При нем – фирма, торгующая сигарами. Он – коммивояжер от нее. Там же при нем снова какой-то “Клуб русских православных меценатов”.

Это ж по сути – сеть нелегальной разведки, все легендированные, кто бизнесмен, кто меценат, одному там даже дворянское звание сделали, он какой-то якобы фон барон в Германии. Это все вещи, которые обычно за рубежом делает СВР или ГРУ. Кого-то внедряют куда-то, легенду создают. Вот только нюанс: вся эта сеть сделана для транзита кокаина. Это ли не мафиозное государство?

– Судьба Барсукова-Кумарина, которого вы упомянули, отличается от прочих: он оказался за решеткой и вряд ли выйдет. При этом именно его имя связывали с именем Путина, хотя он и отрицал знакомство. Почему его решили “закрыть” и можно ли назвать это решение политическим?

– В 2005–2008 годах в Испании местная полиция проводила операцию “Тройка” против русской мафии. Это по ее итогам был объявлен в розыск генерал Аулов, замглавы Госнарконтроля. Операция была против питерских бандитов, осевших в Испании на ПМЖ. Бандиты были из двух питерских группировок – тамбовской (это как раз товарищи Кумарина) и малышевской. Когда-то, в 1980-е еще они были одной бандой (тамбовско-малышевская ОПГ), потом разделились, где-то враждовали, где-то сотрудничали. В Испании жили дружно, во всяком случае.

В числе прочих в Испании проживал такой авторитет Геннадий Петров (Гена Петров), малышевская ОПГ. Очень влиятельный в бандитском Петербурге человек. Рецидивист, бывший туалетчик на Московском вокзале, ныне – миллиардер. И друг Сердюкова, кстати (он крышевал его мебельный магазин на Тореза в 90-х).

В испанском деле Петров проходит как человек близкий к Путину, один из фигурантов там даже дал показания, что Петров с Путиным лично знакомы еще с молодости. Так вот, в деле есть прослушка телефонного разговора Петрова с другим авторитетом Леонидом Христофоровым по кличке Фюрер. Прослушка разговора от 26 августа 2008 года. Петров и Фюрер как раз обсуждали арест Кумарина. И Петров произносит свою знаменитую фразу, что это “царь приказал”. Царем в переговорах бандиты называли Путина.

И это действительно так, решение об аресте Кума принималось на самом верху. Это была слишком значимая фигура. Знакомы ли они лично? Ну вот Ксения Собчак в марте 2016 года в эфире телеканала “Дождь” говорила, что в детстве она неоднократно видела их всех за одним столом – своего отца, Кума и Путина. Кроме того, очень близкий к Куму человек – Владимир Смирнов из “Озера”, о котором я уже упоминал, был и близким другом Путина. И соседом по даче. И они все трое были в доле в ПТК – Кумарин, Смирнов и Путин (через Хмарина). Так что версия личного знакомства вполне правдоподобна.

За что его посадили? Вы знаете, я слышал разные версии, но сходятся они в одном: заплыл за буйки. Вел себя слишком независимо, действительно был “ночной губернатор” Петербурга, да и дневной тоже. Попытка захвата Петербургского нефтяного терминала (ПНТ) опять же, который он хотел отжать у авторитета Васильева в 2006 году. А самого Васильева устранить физически (правда, тот выжил после покушения).

А помните, как ваш собеседник на Радио Свобода Максим Фрейдзон говорил, как его покойный компаньон по бизнесу Дмитрий Скигин создавал этот ПНТ в 1995 году? Вместе с бандитами создавал. Как Путину братва дала там долю. Как Скигин, когда Путин переехал в Москву работать, ходил к Васильеву и другим авторитетам, просил за Путина, чтоб оставили долю. Человек пригодится, мол. Вот он и пригодился. Когда стал президентом. ПНТ Кум отжать не смог и сам сел, практически пожизненно.

– Вы написали большой очерк о Пригожине. Как ему удалось сделать такую карьеру? Не преувеличено ли его влияние?

– Его действительно многие воспринимали как пустышку, кредитную карточку Путина. Такой транзитер денег, получил – заплатил троллям, заплатил наемникам, заплатил создателям фейковых новостей, провокаторам в Фейсбуке, которые там под видом американцев агитировали за Трампа в группах. Но, с другой стороны, не так давно, в феврале 2018 года, “Вашингтон Пост” опубликовала статью со ссылкой на прослушку Пригожина американской разведкой, его переговоров с сирийцами, если помните.

И он там, в этой прослушке, отнюдь не выглядит шестеркой: решает вопросы, в том числе военные, где будем наступать, кого атаковать. Вы понимаете, когда есть авторитарный режим, зрелый такой, подгнивший – там начинаются чудеса.

В верхушке чудеса. Стоматолог президента берет власть (как в Туркмении). Неожиданно огромный вес приобретает юморист (Винокур). Он же теперь решальщик видный. А если не юморист, так массажист (Голощапов, еще более крутой решальщик при Путине). А завтра будет какой-нибудь визажист, кто ботокс колет. Был бы царь, а Распутин найдется. Поэтому оценить влияние всей этой дворни с доступом к телу порой сложно, и оно меняется. Но похоже, что Пригожин все-таки перерос уровень повара и подручного кошелька.

– Атакует ли его “фабрика троллей” ваш ресурс?

– Не особо. Их за версту видно, честно говоря, но набеги бывают.

– Получаете ли вы угрозы? Чувствуете ли внимание спецслужб?

– Пока не было такого.

– Недавно вас цитировал Навальный, и это наверняка увеличило число читателей вашего ресурса. Что вы думаете о деятельности ФБК и видите ли в Навальном человека, который может покончить с путинизмом?

– Расследования ФБК всегда хорошо сделаны, аргументированные, наглядные. Они даже могут вывести народ на улицу, как это было с фильмом про Медведева в 2017 году. Это профессиональная команда. Сможет ли Навальный покончить с путинизмом? Навальный выступает за мирный протест – шествия, митинги, выборы или бойкот оных. Можно ли такими способами покончить с Путиным? Может быть, да. Если будет достаточно массовый выход народа на улицу. По типу площади Тахрир в Египте. Хотя ведь и там все было не так уж мирно на самом деле?

– В других странах такие расследования привели бы к катастрофическим последствиям для фигурантов: последовали бы парламентские расследования, увольнения, аресты, общественное возмущение. Вот в Словакии только что случился колоссальный кризис власти из-за убийства журналиста, ломаются карьеры, сотни тысяч людей вышли на улицы. В России не происходит абсолютно ничего. Все на своих местах, а Песков говорит: “Это неправда”, а то и не говорит вообще ничего. У вас не возникало мысли, что все разоблачения и расследования не приведут никогда ни к чему? Или вы верите в то, что когда-нибудь все это ляжет в основу некоего “трибунала”?

– Словакия – это все-таки страна ЕС, где существуют неподцензурные СМИ, есть гражданское общество, раз из-за убитого журналиста сотни тысяч людей вышли на улицы.

Путинскую Россию надо не с Европой сравнивать, а с тем, что ей ближе. Вот например, Гаити. В 1964 году диктатор Дювалье по кличке папа Док проводил там референдум о признании себя пожизненным президентом. В бюллетене был всего один вопрос: “Согласны ли вы?”. С чем – все и так понимали. И один вариант ответа: “Да”.

Франсуа Дювалье ("Папа Док")

А правил папа Док с помощью тайной полиции и ее эскадронов смерти – тонтон-макуты их называли. Идеологически власть папы Дока опиралась на колдунов вуду. Которых он финансировал, а они распространяли среди населения мифы о “сверхъестественной силе” диктатора. Папа Док и сам был объявлен верховным колдуном. В соответствии с понятиями вуду он был Барон Суббота – повелитель зомби.

И путинская Россия такая же: всем рулит ФСБ, чуть что – натравливают на недовольных тонтон-макутов в погонах и без. Колдуны на ТВ, славящие Барона Субботу, повелителя зомби. И куча зомби, оболваненных пропагандой, которые ему поклоняются. “Выборы” тоже по-гаитянски, “Согласны ли вы?” – и всё.

Такой же был Мобуту в Заире. У него на выборах было два бюллетеня: зеленый и красный. Зеленый – за “мир и единство”, красный – “за перемены и беспорядок”. И тоже колдуны, которые за деньги по всему Заиру распространяли миф о великом вожде Мобуту c магической силой от духов, который наследник великого “царства Лунда” в центральной Африке (местный вариант “1000-летней России”, о которой любит говорить путинская пропаганда). И эта система госвласти, рассчитанная на племена банту, долго работала. Пока им это не надоело, и диктатора свергли.

Путинский режим ведет себя так же. Да и строит он бантустан. Россия сегодня – страна со средней зарплатой ниже Румынии. Поэтому ожидать от властей РФ нормальной европейской реакции на какие-то там расследования, обвинения, не приходится. “Ихтамнет”, Ролдугин копил на инструменты, “Боинг” на высоте 10 с половиной километров сбил украинский Су-25, хотя шрапнель нашли от “Бука”, а Су-25 на таких высотах не летает (максимум 7 км).

Ну а насчет трибунала над путинским режимом – вы правы, ведь даже над советским режимом не было трибунала, когда он рухнул. Да и как он мог быть – Ельцин первый попал бы под люстрацию, всю жизнь служил этому режиму на высоких постах. Так что тут даже не стоит загадывать.