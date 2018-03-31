Как католические епископы благословляли пасхальные блюда
- 31.03.2018, 19:58
Католические епископы благословили пасхальные блюда в нескольких приходах Минска и его пригородов.
31 марта, в Страстную субботу, они присоединились к богослужениям и помолились вместе с верующими, сообщает сайт catholic.by.
Страстная суббота — день, когда верующие ожидают в молитве воскресения Господа. Также в этот день они идут в храм, где совершается благословение пасхальных яиц и булок.
Апостольский нунций Габор Пинтер в приходе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии (Сухарево).
Архиепископ Тадеуш Кондрусевич в приходе св. Симона и Елены (Красный костел).
Епископ Юрий Кособуцский в приходе Св. Иоанна Евангелиста и Максимилиана Кольбе.