Как католические епископы благословляли пасхальные блюда 31.03.2018, 19:58

Католические епископы благословили пасхальные блюда в нескольких приходах Минска и его пригородов.

31 марта, в Страстную субботу, они присоединились к богослужениям и помолились вместе с верующими, сообщает сайт catholic.by.

Страстная суббота — день, когда верующие ожидают в молитве воскресения Господа. Также в этот день они идут в храм, где совершается благословение пасхальных яиц и булок.

Апостольский нунций Габор Пинтер в приходе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии (Сухарево).

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич в приходе св. Симона и Елены (Красный костел).

Епископ Юрий Кособуцский в приходе Св. Иоанна Евангелиста и Максимилиана Кольбе.