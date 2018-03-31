Восемь авто среднего класса, которые выбирают успешные люди 1 31.03.2018, 20:09

1,246

Успешные люди все чаще выбирают проверенные временем среднеразмерные седаны.

В последние годы самыми популярными машинами на дороге стали небольшие кроссоверы. Тем временем успешные люди, уверенные в себе, выбирают проверенные временем среднеразмерные седаны. Именно эти машины отлично подходят как для дальних поездок, так и для бизнеса. Современные водители смотрят на цену, качество, надежность, экономию топлива, размер багажника и безопасность. Так какие же модели они выбирают – далее в обзоре, пишет ТМ.

1. Volkswagen Passat

Немецкий седан Volkswagen Passat 8-го поколения выглядит довольно крупным как для среднеразмерного автомобиля. У машины традиционно просторный салон и огромный багажник объемом 450 литров. На выбор водителя предлагается линейка из 10 моделей 4-цилиндровых турбированных двигателей мощностью от 120 до 280 л.с. Средний расход топлива в городе составляет 11,8 литров на 100 км, а на трассе – 6,2 л/100 км.

2. Kia Optima

Корейские автомобили – это всегда привлекательный вариант комфортного седана по умеренной цене. Один из таких – Kia Optima четвертого поколения. Машина была обновлена в 2015 году и теперь водителям доступны несколько версий с 4-цилиндровыми двигателями объемом от 1,6 до 2,4 литра. Расход топлива корейского автомобиля составляет 10,7/5,9 литров на 100 километров (город/шоссе). Также можно приобрести гибридную версию с бензиновым двигателем и электромотором. К недостаткам можно отнести не самую выдающуюся надежность автомобилей марки Kia.

3. Toyota Camry

Во второй половине 2017 года в автосалоны поступили Toyota Camry нового поколения. Пока неизвестно, как себя проявит эта модель, но можно смело утверждать, что уже много лет Camry – это очень хорошие машины с большим багажником объемом 440 л.

Модель доступна с экономичными 4-цилиндровыми двигателями, а также с 3,5-литровым V6. Также водители могут выбрать гибридную силовую установку с электромотором. Комфортный драйв обеспечивает автоматическая коробка передач. Учитывая мощный двигатель и множество опций комфорта, Toyota Camry не удивит расходом 11,2 л/100 км в городе и 6 л/100 км на шоссе.

4. Hyundai Sonata

В корейском седане Hyundai Sonata каждый водитель найдет что-то себе по душе. Для одних это недорогой семейный автомобиль, для других – это машина со спортивными нотками. В любом случае, это экономичная модель с багажником на 460 литров. Расход по городу составляет 9,4 л, а на шоссе – 5,4 литра на 100 километров пробега.

А для любителей новых технологий доступен гибридный вариант с силовой установкой, состоящей из бензинового двигателя и электромотора. Такой автомобиль может проехать 43 километра исключительно на электротяге.

5. Ford Mondeo

Ford Mondeo второго поколения можно купить с одним из 4-цилиндровых двигателей объемом от 1,5 до 2,5 литра, а также с 2,7-литровым турбированным мотором V6. Важной опцией является привод на все колеса, а также гибридная силовая установка, которая позволяет проехать до 30 километров на электротяге. Но даже обычный Ford Mondeo потребляет не так уж и много топлива – 10,7/5,7 литров на 100 км пробега (город/шоссе). Правда, стоит отметить не самую высокую надежность модели, а также результаты краш-тестов, которые несколько хуже, чем у конкурентов.

6. Toyota Prius

Многие водители считают Toyota Prius маленькой машиной, но она вместительная, как автомобиль среднего класса. Багажный отсек Prius рассчитан на 700 литров груза. Пятиместный японский хэтчбек оснащен экономичной силовой установкой мощностью 121 л.с. и трансмиссией. Благодаря высокоэффективному двигателю Аткинсона и электромотору на каждые 100 километров машина расходует всего 4,4 литра бензина в городе и 4,7 литра на трассе.

7. Nissan Altima

Совсем недавно была представлена обновленная версия Nissan Altima, но купить ее можно будет не раньше осени. Пока что в автосалонах доступна модель пятого поколения. Этот просторный и комфортабельный седан выпускается с 2012 года и также может похвастаться большим багажником на 440 литров и высокими оценками по безопасности.

Водитель может выбрать мотор из линейки 4-цилиндровых двигателей (объемом 1,6-2,5 л) или же 3,5-литровый V6. Радует и расход топлива, составляющий 10,7/6 л/100 км (город/шоссе).

8. Honda Accord

Вслед за конкурентами из Toyota в конце 2017 года дебютировала обновленная Honda Accord. Японский автомобиль пока доступен только как седан, в отличие от предыдущих версий с кузовами седан и купе. Водители могут выбрать один из 4-цилиндровых двигателей, а также механическую, автоматическую коробку передач или вариатор. Машина довольно экономична на шоссе, и расходует 6,4 л/100 км, а вот по городу расход довольно велик – 13 л/100 км. Во всем остальном машина почти идеальна: у нее большой багажник на 450 л, а тесты на безопасность пройдены по высшему классу.