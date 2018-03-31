В РФ взяли под арест миллиардера Магомедова 1 31.03.2018, 20:23

Зиявудин Магомедов

Фото: Максим Стулов / Ведомости

Зиявудин Магомедов занимает 63 место в списке богатейших бизнесменов РФ по версии Forbes.

Тверской суд Москвы арестовал совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова, сообщает Znak.com.

Под стражей миллиардер будет находиться до 30 мая.

Магомедова подозревают в хищении 2,5 млрд руб. (около 1,2 млрд грн). Ему предъявлено обвинение по ст.ст. 159 (мошенничество), 160 (растрата) и 210 (организация преступной группы) Уголовного кодекса РФ.

Сам подозреваемый вину отрицает.

Уголовное дело, в котором фигурирует Магомедов, касается средств, выделенных на строительство к чемпионату мира по футболу 2018 года стадиона "Арена Балтика" в Калининграде.

Следствие заявило, что миллиардер хотел покинуть пределы России. Два его сообщника объявлены в международный розыск.

Магомедов занимает 63 место в списке богатейших бизнесменов России за 2017 год, составленном Forbes. Его состояние оценивают в $1,4 млрд.