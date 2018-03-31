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Кубок ЕГФ: Минский СКА победил словацкий «Татран»

  • 31.03.2018, 20:26

В заключительном матче группового раунда белорусы победили словаков со счетом 34:27.

СКА одержал победу над "Татраном" в домашнем матче заключительного тура группового раунда Кубка ЕГФ — 34:27, передает pressball.by.

Армейцы финишировали на третьем месте в пуле "А" и не смогли пробиться в плей-офф.

СКА — Татран — 34:27 (14:12)

СКА: Кулеш (9), Донцов (5), Гарбуз (4), Подшивалов (4), Кривенко (4), Бохан (4), Вайлупов (3), Хадкевич (1).

ТАТРАН: Хрстка (11), Буторац (4), Касал (3), Лапайне (2), Крок (2), Урбан (2), Рабек (1), Чип (1), Вучко (1).

Группа "А": Магдебург — 10 (6), Бьеррингбро — 6 (6), СКА — 5 (6), Татран — 3 (6).


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