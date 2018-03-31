Тысячи немцев вышли на митинг против войн в мире 31.03.2018, 20:44

"Пасхальный марш" в Мюнхене

Фото: dpa

Традиционные «пасхальные марши» в защиту мира прошли 31 марта во многих городах Германии.

Тысячи участников акций выступали за прекращение всех войн в мире, разоружение, отказ от экспорта немецкого оружия, в том числе в Турцию, и запрет участия бундесвера в конфликтах за рубежом, передает «Немецкая волна».

Участники марша в Берлине заявили, что деньги налогоплательщиков должны идти на социальные цели, здравоохранение, пенсии, рабочие места и образование, а не оружие. Митингующие в Бремене выступили против начала новой холодной войны и наращивания атомного вооружения Россией и США. Одной из главных тем нынешних пасхальных акций был протест против военных действий Турции в сирийском регионе Африн.

«Пасхальные марши» зародились в 60-х годах в Великобритании в ответ на испытания ядерного оружия. Их расцвет приходится на 80-е годы, когда только в Германии на акции борцов за мир выходили до 300 тысяч человек.