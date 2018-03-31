Эквивалент 200 блоков АЭС: Саудовская Аравия запустит самый масштабный солнечный энергопроект 6 31.03.2018, 20:56

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В Саудовской Аравии построят солнечные электростанции суммарной мощностью примерно в 200 ГВт.

Об этом сообщает apostrophe.ua со ссылкой на Deutsche Welle.

Соответствующее рамочное соглашение в Нью-Йорке подписал наследный принц королевства Мухаммед ибн Салман с японским миллиардером, основателем и главой технологического холдинга Softbank Group Масаёси Соном.

Отмечается, что данный проект станет частью программы широкомасштабной социально-экономической модернизации Саудовской Аравии Vision 2030, направленной на избавление от нефтяной зависимости. Ожидается, что он станет крупнейшим в мире проектом в области солнечной энергетики.

Власти Саудовской Аравии в апреле 2016 года одобрили план экономических реформ, которые должны помочь стране избавиться от зависимости от нефтяных доходов. Сейчас страна получает порядка 80% своих доходов от продажи сырья.

План, получивший название Saudi Vision 2030, представляет собой программу действий на ближайшие годы, которые помогут диверсифицировать экономику страны. Стратегия предполагает создание суверенного фонда на сумму в $2 трлн. Также план предусматривает проведение приватизации, сокращение субсидий и продажу 5% государственной нефтяной компании Aramco, выручка от которой и пойдет на создание суверенного фонда.