Игрок «Ливерпуля» получил 1,5 миллиона голосов на выборах президента Египта 31.03.2018, 21:30

Мохамед Салах

Фото: Reuters

Звезда футбольной сборной Египта Мохаммед Салах в выборах даже не участвовал.

26-28 марта в Египте прошли выборы президента. На пост претендовали два кандидата - Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси и Мусса Мустафа Мусса. Почти 1,5 млн бюллетеней были испорчены, передает Economist.

Большинство нарушителей просто вычеркнули имена обоих кандидатов и вписали имя звезды футбольной сборной Египта и «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

Mohamed Salah received over 1 million votes in the Egyptian presidential election. He wasn’t a candidate. 😂 pic.twitter.com/eXRGQeJ4BA — LFCVine (@LFCVine) 31 марта 2018 г.

Ас-Сиси выиграл выборы с огромным преимуществом - 97,11%, а испорченные бюллетени не были учтены.

Сегодня «Ливерпуль» в чемпионате Англии со счетом 2:1 победил в гостях «Кристал Пэлас». Мохаммед Саллах забил оба мяча и упрочил своё лидерство в гонке бомбардиров (29 голов).