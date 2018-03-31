Дмитрия Полиенко перевели в госпиталь следственной тюрьмы в Жодино

Дмитрия Полиенко перевели в госпиталь следственной тюрьмы в Жодино1
- 31.03.2018, 21:36
Политзаключенный будет там находиться минимум две-три недели.
Политзаключенный Дмитрий Полиенко в письме к подруге Марине Носенко пишет, что болеет бактериальной экземой, передает «Белсат».
Микробная экзема – вторичное воспалительное дерматологическое заболевание, которое развивается вокруг ран, язв и трещин по причине инфицирования. Особенно часто появляется на ногах.
По словам Марины Носенко, администрация бобруйской колонии 27 марта перевела Дмитрия в больницу следственной тюрьмы в Жодино. Находиться он там будет 2-3 недели минимум.
Активистка пишет, что администрация жодинской тюрьмы не подтверждает адвокату, что Полиенко находится у них.
Осенью 2016 года Дмитрию Полиенко присудили два года условно по двум статьям – 364 (насилие или угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел; поводом стал этот инцидент) и части 2 статьи 343 (изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера) .
Правозащитный центр «Весна» посчитал меры преследования Дмитрия непропорциональными совершенному правонарушению.
Организация Amnesty International признала Полиенко узником совести.
10 марта суд Московского района Минска приговорил Полиенко к семи суткам ареста за «мелкое хулиганство» за то, что он в Доме правосудия возмутился приговором по «делу антифашистов».
20 марта Дмитрия задержали около изолятора на Окрестина, куда он принес передачу для арестантов. Суд Заводского района Минска приговорил его к 15 суткам за мирную акцию протеста против строительства офисного центра в Куропатах. В день окончания срока ареста, который Полиенко отбывал в жодинском изоляторе, он на свободу не вышел. Бывшие сокамерники сообщили, что активисту «добавили» еще 10 суток ареста, но за что – не известно.
Согласно белорусскому законодательству, условный срок может быть заменен на реальный при систематическом нарушении правопорядка. Трех административных дел в течение нескольких месяцев было достаточно, чтобы суд посчитал Дмитрия систематическим нарушителем.
Дмитрию осталось сидеть еще полгода.