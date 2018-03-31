Дмитрия Полиенко перевели в госпиталь следственной тюрьмы в Жодино 1 31.03.2018, 21:36

Дмитрий Полиенко

ФОто: spring96.org

Политзаключенный будет там находиться минимум две-три недели.

Политзаключенный Дмитрий Полиенко в письме к подруге Марине Носенко пишет, что болеет бактериальной экземой, передает «Белсат».

Микробная экзема – вторичное воспалительное дерматологическое заболевание, которое развивается вокруг ран, язв и трещин по причине инфицирования. Особенно часто появляется на ногах.

По словам Марины Носенко, администрация бобруйской колонии 27 марта перевела Дмитрия в больницу следственной тюрьмы в Жодино. Находиться он там будет 2-3 недели минимум.

Активистка пишет, что администрация жодинской тюрьмы не подтверждает адвокату, что Полиенко находится у них.

Осенью 2016 года Дмитрию Полиенко присудили два года условно по двум статьям – 364 (насилие или угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел; поводом стал этот инцидент) и части 2 статьи 343 (изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера) .

Правозащитный центр «Весна» посчитал меры преследования Дмитрия непропорциональными совершенному правонарушению.

Организация Amnesty International признала Полиенко узником совести.

10 марта суд Московского района Минска приговорил Полиенко к семи суткам ареста за «мелкое хулиганство» за то, что он в Доме правосудия возмутился приговором по «делу антифашистов».

20 марта Дмитрия задержали около изолятора на Окрестина, куда он принес передачу для арестантов. Суд Заводского района Минска приговорил его к 15 суткам за мирную акцию протеста против строительства офисного центра в Куропатах. В день окончания срока ареста, который Полиенко отбывал в жодинском изоляторе, он на свободу не вышел. Бывшие сокамерники сообщили, что активисту «добавили» еще 10 суток ареста, но за что – не известно.

Согласно белорусскому законодательству, условный срок может быть заменен на реальный при систематическом нарушении правопорядка. Трех административных дел в течение нескольких месяцев было достаточно, чтобы суд посчитал Дмитрия систематическим нарушителем.

Дмитрию осталось сидеть еще полгода.