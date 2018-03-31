Прогноз курса рубля на неделю со 2 по 6 апреля 31.03.2018, 21:46

ФОто: tut.by

Можно ожидать роста средневзвешенного курса доллара на Белорусской валютно-фондовой биржи на 0-0,5%.

В течение недели возможны резкие колебания курсов. В понедельник, на открытии торгов на БВФБ, резкие движения курсов маловероятны, пишет belrynok.by.

На уходящей неделе средневзвешенный курс доллара отклонился от прогноза (снижение на 0-0,5%), хотя и ненамного, увеличившись за неделю на 0,1% — до 1,9501 BYN/USD 30 марта.

Средневзвешенный курс евро тоже увеличился, но только на 0,02% — до 2,4032 BYN/EUR. При этом в течение недели наблюдались значительные колебания курсов евро по отношению к доллару, что приводило к колебаниям курсов этих валют и на БВФБ.

Средневзвешенный курс российского рубля на завершающейся неделе оказался под давлением вследствие роста политической напряженности в отношениях России с некоторыми западными странами и снизился на 0,3% — до 3,4023 BYN/100RUB 30 марта.

Стоимость валютной корзины из доллара США, евро и российского рубля снизилась за неделю на 0,1%, в то время как среднедневной объем торгов увеличился до 70,9 млн. BYN с 61,5 млн. BYN на предыдущей неделе. По-видимому, рубль поддержали налоговые выплаты.

Источник: belrynok.by

Источник: belrynok.by

Прогнозы на следующую неделю

Курс белорусского рубля по отношению к корзине валют

В банковской системе РБ сохранялся небольшой избыток белорусских рублей. На состоявшемся 28 марта аукционе по размещению облигаций Нацбанка со сроком обращения, равным 7 дням, было реализовано облигаций на 213,9 млн. BYN при спросе в 214,97 млн. BYN. Нацбанк при этом не изменил ставку отсечения, сохранив ее равной 10,4966% годовых, но средневзвешенная ставка выросла до 10,4495% годовых с 10,3866% годовых на аукционе 21 марта. Тогда объем размещения составлял 172,62 млн. BYN.

27 марта Нацбанк провел аукцион по размещению долларовых облигаций со сроком обращения, равным 1 году. Спрос равнялся 103 млн. USD, но фактический объем размещения составил всего 27 млн. USD. При этом Нацбанк поднял средневзвешенную ставку до 3,7818% годовых с 3,7667% годовых на предыдущем аукционе.

Совет министров РБ объявил о планах проведения аукционов по размещению своих долгосрочных облигации, номинированных в иностранной валюте, во II квартале. Он собирается за квартал разместить облигации на сумму до 100 млн. USD. Первый аукцион состоится уже 3 апреля. На нем будут размещаться облигации 248-го выпуска со сроком обращения, равным 2 417 дням. Похожие облигации Минфин размещал и в марте, и сделал это с большим трудом после нескольких доразмещений.

26 марта заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РБ Владимир Гракун рассказал о планах проведения посевной, начало которой в текущем году задерживается. Он сообщил, что в 2018 году на нее потребуется 1,9 млрд. BYN, что ненамного превышает требования на посевную 2017 года, равные 1,8 млрд. BYN. Он подчеркнул, что источники средств уже определены. Это бюджетные ресурсы, льготные и обычные кредиты банков, а также собственные средства сельскохозяйственных организаций.

На следующей неделе, судя по прогнозу погоды, массовая посевная еще не начнется, то есть деньги на нее в больших объемах еще не пойдут, а это значит, что давления на белорусский рубль не возникнет. С другой стороны, работы все-таки начинаются, а поддержки рубля со стороны налоговых выплат уже не будет.

Поэтому на предстоящей неделе будем ожидать небольшого роста стоимости валютной корзины – в пределах 0-0,5%. То есть, тенденция к снижению стоимости корзины должна завершиться.

Курс доллара по отношению к евро

Курс евро по отношению к доллару США на рынке форекс на уходящей неделе колебался в значительных пределах, хотя по итогам недели почти не изменился.

Доллар в середине недели укрепился в связи со снижением напряженности в отношениях между США и Китаем, которые смогли договориться о проведении переговоров по поводу сокращения профита торгового баланса в торговле двух стран. Кроме того, эксперты утверждают, что многие инвесторы покупали доллары в целях формирования балансов по итогам квартал. Поддержали американскую валюту и неплохие данные о состоянии экономики США. Так, согласно второй оценке, ВВП США вырос в большей степени, чем ожидалось: на 2,9%, а не на 2,7%. Рост поддержали потребительские расходы населения.

Каких-либо факторов, которые могли бы вывести курс евро против доллара из сложившегося коридора пока не видно. Если стабильность доллара на прошлой неделе была вызвана действиями инвесторов в связи с окончанием квартала, то в начале апреля можно ожидать усиления давления на курс доллара. С другой стороны, если Китай и США начнут переговоры, то получить поддержку может доллар.

Поэтому на следующей неделе БЕЛРЫНОК будет ожидать изменения курса евро в рамках бокового коридора, то есть колебаний без ярко выраженной тенденции к росту или снижению.

Курс российского рубля по отношению к доллару

Российский рубль на уходящей неделе все же не смог удержаться под давлением все новых санкций. Ряд европейский стран и США вслед за Великобританией объявили о высылке российских дипломатов. А британские власти объявили о рассмотрении возможности принятия дополнительных экономических мер против России и ее граждан.

Не помогло рубля даже увеличение цен на нефть после появления сообщения о намерении наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда заключить соглашение со странами вне организации ОПЕК по поводу ограничения добычи нефти не на один год, а на 10-20 лет.

Перспективы рубля также не внушают особого оптимизма. Возможна дальнейшая эскалация конфликта с Великобританией. В связи с этим иностранные инвесторы сокращают свои вложения в России, что впрочем, происходи и в других странах. В частности, по данным на конец марта крупнейший ETF-фонд, ориентированный на российские акции (VanEck Vectors Russia) зафиксировал отток средств за месяц в размере 169 млн. USD.

Но это не все неприятности, которые грозят рублю. По расчетам экспертов Райффайзенбанка, объем покупок российским Минфином валюты в апреле окажется больше, чем в марте, и достигнет 4 млрд. USD. Кроме того, они ожидают в апреле снижения сальдо текущих операций, что вместе с действиями Минфина приведет к ослаблению рубля.

Таким образом, на следующей неделе будем ожидать роста курса доллара на Московской бирже примерно на 0,5%.

Курс белорусского рубля по отношению к доллару

В связи со сделанными прогнозами можно ожидать, что средневзвешенный курс доллара на БВФБ на следующей неделе вырастет на 0-0,5%. Тенденция укрепления белорусского рубля, по-видимому, завершается.

Прогноз на понедельник, 2 апреля

На торгах Московской биржи во второй половине дня 30 марта курс доллара США снизился примерно на 0,2% — до 57,3 RUB/USD.

На рынке форекс во второй половине торгового дня 30 марта курс евро по отношению к доллару снизился примерно на 0,1% — до 1,232 USD/EUR.

Судя по такой динамике, на открытии торгов на БВФБ 2 апреля резких колебаний курсов иностранных валют не ожидается.