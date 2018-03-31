Появилось видео яркого перформанса фанатов «Немана» в честь 100-летия БНР 31.03.2018, 22:10

ФОто: belultras.by

Во время первого матча чемпионата Беларуси фанаты «Немана» устроили масштабное представление на стадионе.

Игра проходила в Гродно, в гости к «Неману» приехал ФК «Витебск». Матч закончился со счетом 1:1. Встреча запомнилась ярким перфомансом фанатского сектора гродненского клуба, который был посвящен 100-летию БНР.

Смотрите, как это было: