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Появилось видео яркого перформанса фанатов «Немана» в честь 100-летия БНР

  • 31.03.2018, 22:10
ФОто: belultras.by

Во время первого матча чемпионата Беларуси фанаты «Немана» устроили масштабное представление на стадионе.

Игра проходила в Гродно, в гости к «Неману» приехал ФК «Витебск». Матч закончился со счетом 1:1. Встреча запомнилась ярким перфомансом фанатского сектора гродненского клуба, который был посвящен 100-летию БНР.

Смотрите, как это было:


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