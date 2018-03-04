Социал-демократы решают судьбу коалиции с Меркель 3 4.03.2018, 8:04

Судьба правительства Германии под руководством Ангелы Меркель решится сегодня.

В последние недели немецкие социал-демократы задаются лишь одним вопросом: должна ли их партия в третий раз вступать в так называемую "большую коалицию" с блоком Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) под руководством канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel)? Или все же лучше этого не делать - ради их собственного же блага? Об этом пишет «Немецкая волна».

7 февраля, после долгих переговоров, немецкие консерваторы во главе с Меркель (блок ХДС/ХСС) согласовали с руководством Социал-демократической партии Германии (СДПГ) договор о формировании новой правительственной коалиции. Но лидеры СДПГ выдвинули условие: этот договор может быть подписан лишь в том случае, если его одобрят рядовые члены партии - а это, ни много ни мало, 463 000 человек.

В рядах социал-демократов царит раскол: даже избранная глава СДПГ Андреа Налес (Andrea Nahles), которая сменит на этом посту Мартина Шульца (Martin Schulz), возглавляющая также фракцию СДПГ в бундестаге, долго колебалась, прежде чем поддержать коалиционное соглашение. Однако в итоге она, по всей видимости, посчитала, что в нынешних условиях это стало бы наиболее приемлемым решением. Теперь Налес, которая ранее занимала пост министра труда и социальных дел ФРГ, активно агитирует за "большую коалицию" с ХДС/ХСС - как, впрочем, и все руководство СДПГ.

Помимо выступлений на партийных конференциях по всей Германии, лидеры социал-демократов делают ставку и на соцсети. Facebook, Twitter, WhatsApp - сторонники "большой коалиции" пытаются использовать все возможности для того, чтобы привлечь на свою сторону рядовых членов партии. Ведь именно они скажут последнее слово о том, будет ли в Германии снова сформирована коалиция ХДС/ХСС с СДПГ или же социал-демократы уйдут в оппозицию, о чем объявили сразу после выборов в бундестаг в сентябре 2017 года. На счету теперь каждый голос.

Как проголосуют неопределившиеся члены СДПГ?

Рядовые члены партии СДПГ уже получили бюллетени для голосования. Голосование по почте началось 20 февраля и проходило до пятницы, 2 марта. Каждый член партии мог выразить свое отношение к "большой коалиции", ответив на вопрос должна ли СДПГ подписать коалиционное соглашение, разработанное совместно с ХДС и ХСС в феврале 2018 года. В качестве ответов в полученном формуляре предлагалось два варианта: "да" или "нет". Официальные итоги голосования будут обнародованы в воскресенье, 4 марта.

Руководство СДПГ смотрит в будущее со сдержанным оптимизмом. Ожидается, что число сторонников союза с партией Меркель в итоге слегка превысит число его противников. На аналогичном голосовании после выборов в бундестаг в 2013 году 76 процентов членов СДПГ высказались за формирование "большой коалиции".

В этот раз их доля будет значительно меньше, прогнозирует депутат от СДПГ Карл Лаутербах (Karl Lauterbach). По его оценкам, треть членов партии выступают за коалицию с ХДС/ХСС, треть - против, а треть - до сих пор не определилась со своим выбором. Впрочем, парламентарий надеется на то, что руководству партии все же удастся привлечь последних на свою сторону.

Но что случится, если этого все же не произойдет? Похоже, что руководство СДПГ поставило все на одну карту: лидеры партии признают, что "плана Б" у них нет. Андреа Налес, по всей видимости, останется лидером партии при любом исходе голосования. В то же время очевидно, что отказ рядовых членов СДПГ формировать коалицию с консерваторами повлечет за собой один из самых глубоких кризисов в более чем 150-летней истории партии. При этом стоит учесть, что в ходе выборов в бундестаг в сентябре 2017 года социал-демократы получили 20,5 процента голосов, что оказалось худшим результатом СДПГ за всю послевоенную историю. Результаты последних опросов говорят о том, что рейтинг партии продолжает снижаться - в данный момент социал-демократов готовы поддержать лишь 16 процентов избирателей.

Плюсы и минусы правительства меньшинства

Но что будут делать консерваторы в случае, если члены СДПГ выскажутся против соглашения о коалиции? При таком раскладе дальнейшие события будут развиваться по одному из двух оставшихся сценариев. Ни один из них не идеален.

В первом варианте президент ФРГ должен будет внести кандидатуру федерального канцлера на голосование в бундестаг. Вероятнее всего, кандидатом на этот пост станет лидер крупнейшей партии в бундестаге Ангела Меркель.

Если большинство парламентариев одобрят ее кандидатуру, то она сможет сформировать правительство меньшинства во главе с ХДС/ХСС. Однако для принятия законов в Германии необходимо парламентское большинство, поэтому консерваторы будут вынуждены всякий раз договариваться с оппозиционными партиями, пытаясь заручиться их голосами для утверждения того или иного законопроекта.

Молодые члены СДПГ - против очередного союза с Меркель

Альтернативным вариантом могут стать повторные выборы. Впрочем, не исключено, что они окончились бы со столь же плачевным результатом для СДПГ, как и выборы в бундестаг в сентябре 2017 года.

Кроме того, в СДПГ должны считаться с тем, что в случае досрочных выборов их могут оставить позади правые популисты из "Альтернативы для Германии" (АдГ), которая сейчас является третьей по величине партией в бундестаге. При таком раскладе наилучшим решением для СДПГ представляется очередная коалиция с партией Меркель, в которой, как надеются социал-демократы, они не останутся на вторых ролях.

Однако как раз этого и опасаются многие члены партии - в особенности ее молодежное крыло. Движение против создания "большой коалиции" возглавляет молодой политик от СДПГ, 28-летний студент политологии Кевин Кюнерт (Kevin Kühnert). Он не согласен с ранее проводимой партией политикой мелких компромиссов по отношению к ХДС/ХСС и уверен: решение еще четыре года удерживать на плаву корабль партии Меркель в итоге привело бы к гибели СДПГ.

По его словам, обновление партии возможно лишь после ее ухода в оппозицию. "Демократия существует благодаря разногласиям и противостоянию представителей разных политических лагерей. А его почти нет в "большой коалиции", - так аргументируют свою позицию представители молодежного крыла СДПГ.