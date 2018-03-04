«Тунеядцев» становится все больше 8 4.03.2018, 8:16

2,332

В январе занятость резко сократилась.

Хотя правительство, на словах, все большее «внимания уделяет» вопросам занятости, в текущем году она продолжает сокращаться: в январе 2018 года в экономике страны было занято 4 340,8 тыс. человек, что оказалось на 6,4 тыс. человек меньше, чем в декабре 2017 года, пишет select.by.

При этом по данным Министерства труда и социальной защиты, численность зарегистрированных безработных на конец января увеличилась до 23,8 тыс. человек с 22,9 тыс. человек в декабре.

В организациях без учета микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности, занятость в январе снизилась на 2 099 человек. Таким образом, в январе основное сокращение занятости произошло в сфере малого бизнеса: примерно на 4,3 тыс. человек.

Как это ни странно, наибольшее снижение занятости в январе наблюдалось в сфере снабжения электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом: на 1 120 человек. Возможно, это связано с относительно теплой для зимы погодой, которая наблюдалась в середине зимы.

В то же время, в торговле занятость сократилась на 982 человека. В строительстве занятость тоже снизилась: на 829 человек.

В сфере финансов и страхования в январе ситуация осталась напряженной. Там было уволено 712 человек, тогда как на работу приняли всего 577 человека. В результате занятость в белорусских финансах сократилась на 135 человек после снижения в декабре на 225 человек.