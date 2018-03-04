На протест под Москвой вышли тысячи человек 4.03.2018, 8:24

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Фото: twitter.com

Жители Волоколамска требовали отправить в отставку главу района и нескольких сотрудников МЧС.

Более пяти тысяч человек в субботу, 3 марта, приняли участие в акции протеста в подмосковном Волоколамске против мусорного полигона ТБО "Ядрово", который расположен рядом с городом. Как пишет «Немецкая волна», об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на организатора акции Артема Любимова.

Жители потребовали закрыть свалку, отправить в отставку главу района и нескольких сотрудников МЧС, а также выступили против строительства мусороперерабатывающих и мусоросжигательных заводов, рассказал Любимов.

"Руководство местной администрации фактически утаило от жителей чрезвычайную ситуацию: МЧС предоставило результаты анализов воздуха, которые не показали превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) сероводорода в воздухе, но дальнейшие исследования Роспотребнадзора выявили превышение ПДК в 2,5 раза в самом Волоколамске", - сказал активист Сергея Гордеева.

Фото: Сергей Гордеев

В Волоколамске "практически невозможно дышать, зловонный запах помойки распространяется повсюду", добавляет Гордеев. Всего в Волоколамске живет около 20 тысяч человек.

Нагрузка растет

С 2013 года в Подмосковье были закрыты 24 мусорных полигона из 39, а на оставшиеся 15 площадок нагрузка выросла. На них разместили 70 млн тонн отходов, так что их ресурсы почти исчерпаны.

Так, полигон отходов "Кучино" был закрыт после того, как на него президенту Владимиру Путину пожаловалась жительница Балашихи. Но в результате выросла нагрузка на полигон в Алексинском карьере Клинского района, где в связи с этим прошли акции протеста.

Социальное напряжение

Чтобы заменить полигоны планировалось построить 13 мусороперерабатывающих комплексов и четыре мусоросжигательных завода. Сроки строительства и начала их работы будут сдвинуты, поскольку отсутствие новых объектов вызывает значительное социальное напряжение, рассказал РБК глава министр экологии региона Александр Коган.

За последние несколько месяцев протесты против свалок прошли в нескольких подмосковных городах: Коломне, Наро-Фоминске, Воскресенске и других.